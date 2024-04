Ferrugem comemora 10 anos de carreira com show especial no resort Le Canton, em Teresópolis Cantor apresentará seus maiores hits no dia 16 de março, às 22h

Ele começou a se tornar conhecido do grande público ao lançar a música “Climatizar”, em 2015. De lá para cá, Jheison Failde de Souza, ou melhor, Ferrugem segue colecionando sucessos. Parte desse grande repertório que tanto anima os fãs de samba e pagode será apresentado no show especial que o cantor e compositor fará no resort Le Canton, em Teresópolis, para comemorar 10 anos de carreira. A apresentação será no dia 16 de março, às 22h (os portões abrem às 19h). No set list, não faltarão canções como “Eu não sou de me entregar”, “Até que enfim”, “Pra você acreditar”, “Eu juro”, “Sinto a sua falta” e, claro “Climatizar”, entre outras.

Para os hóspedes do Village e do Hotel Magique, o ingresso já está incluído na estadia. As reservas podem ser feitas no site www.lecanton.com.br . Os hóspedes que estiverem na Fazenda Suíça, assim como não hóspedes, devem adquirir as entradas (a partir de R$ 50, o primeiro lote) no site https://www.bilheteriadigital.com/ferrugem-no-le-canton-16-de-marco .

Há quase 20 anos Ferrugem respira samba. Aos 13, comprou o primeiro tantan e foi parar em rodas de samba próximas de casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu. Foi nessa época também que acabou ganhando o apelido, por ser o único pagodeiro ruivo entre os amigos.

Após o lançamento de “Climatizar”, que também batizou seu álbum de estreia, ainda em 2015, Ferrugem gravou “Seja o Que Deus Quiser”, em 2017. A visibilidade nacional chegou com o lançamento do primeiro DVD, “Prazer, eu sou Ferrugem”, de 2018. O álbum rendeu ao artista uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Samba e Pagode. Em 2019, o cantor e compositor lançou seu segundo DVD, “Chão de Estrelas”.

“A apresentação do Ferrugem abre nosso calendário de shows, e é com uma alegria imensa que o recebemos no Le Canton. Não poderíamos estar mais felizes ao saber que teremos a chance de participar da celebração pelos 10 anos de carreira. Com certeza, será um presente para nós e para todos os que estiverem presentes”, diz a CEO do Le Canton, Mônica Paixão.

Le Canton

Rua Antônio da Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis, RJ

Mais informações: 21 99946-2326

https://lecanton.com.br/