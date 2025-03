Festa do Barretão no Villa Country tem show de Luan Pereira e posse de Ana Castela como embaixadora Dia 20 de março artistas e organizadores se reúnem na tradicional casa paulistana para marcar o início das comemorações das 7 décadas... Cartão de Visita|Do R7 12/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h45 ) twitter

Dia 20 de março artistas e organizadores se reúnem na tradicional casa paulistana para marcar o início das comemorações das 7 décadas do maior evento do gênero na América Latina

A cantora Ana Castela será oficialmente empossada como embaixadora da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos em evento especial no dia 20 de março, no Villa Country, em São Paulo. O show principal da noite será do sertanejo Luan Pereira, que receberá no palco, além da participação da embaixadora, convidados especiais.

Entre os convidados já confirmados com participações especiais no show estão Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca, Loubet, Léo & Rafael, Us Agroboy, Panda e Jiraya Uai. A presença dos organizadores da Festa do Peão de Barretos também promete trazer novidades sobre a edição histórica do evento, que acontecerá de 21 a 31 de agosto.

“Nosso objetivo é marcar em grande estilo esse momento. A Festa oficial vai abrir as comemorações dos nossos 70 anos trazendo um grande show do Luan Pereira e este momento muito especial que é a posse da Ana Castela, que já foi anunciada nossa embaixadora. Também vamos apresentar um pouco das novidades desta edição que deve marcar história”, afirma Pedro Muzeti, diretor cultural de Os Independentes.

‌



Os ingressos para a Festa Oficial Barretos 70 anos no Villa Country já estão à venda. O show tem início às 23h. A casa abre a partir das 20h. Mais informações e venda de ingressos www.villacountry.com.br.

Serviço:

‌



Festa Oficial Barretos 70 Anos – Posse Embaixadora Ana Castela

Data: 20 de março (quinta-feira)

‌



Local: Villa Country – Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo

Abertura da casa: 20h | Início do show: 23h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos (1º lote):

Pista: R$ 50,00

Camarote Old Parr: R$ 120,00

Camarote Brahma: R$ 350,00

Privativo Old Parr: R$ 1.500,00

Bistrô Old Parr: R$ 700,00

Onde comprar:

Bilheteiras do Villa Country: Quinta a domingo, das 20h às 23h.

Bilheteiras do Espaço Unimed: Segunda a sábado, das 10h às 19h (exceto feriados).

Online: Ticket360 (Link)

Formas de pagamento: Dinheiro, cartões de crédito e débito.

Mais informações: www.villacountry. com.br - Telefone: (11) 3868-5858