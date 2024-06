Festa do Peão de Barretos confirma mais 10 atrações na programação musical Entre os anunciados está a dupla Hugo & Guilherme com show no dia 24 de agosto

Alto contraste

A+

A-

Entre os anunciados está a dupla Hugo & Guilherme com show no dia 24 de agosto

© Alisson Demetrio | 2023

A 69ª Festa do Peão de Barretos anunciou nesta semana mais 10 shows em sua grade de programação artística.

Entre eles, está a dupla Hugo & Guilherme com apresentação no Estádio de Rodeios no dia 24 de agosto, sábado. Também foram confirmados Kleo Dibah, na sexta-feira, 16/08; Trio Parada Dura, Felipe & Rodrigo e Jiraya UAI, no sábado, 17/08; Lucas Reis & Thácio dia 20/08; Bruno & Barretto em 21/08, Bruno Cesar & Rodrigo, na sexta, 23/08 e Zé Ricardo & Thiago e VH & Alexandre, também no dia 24 de agosto.

Mais atrações

Publicidade

Os 11 dias de programação da Festa do Peão de Barretos vão contar com shows em diversos palcos espalhados pelo Parque do Peão. Além das novas atrações anunciadas nesta semana, o evento já havia confirmado grandes nomes. No primeiro dia, 15 de agosto, os shows são do cantor revelação Luan Pereira e de Lauana Prado, com o projeto especial "Raiz Arena". Dia 16, sexta, estão confirmadas as apresentações de Maiara & Maraísa, Simone Mendes, Bruno & Marrone e Kleo Dibah. A programação segue no dia 17 de agosto, com César Menotti & Fabiano (embaixadores do rodeio deste ano), Jorge & Mateus, Ana Castela, Trio Parada Dura, Felipe & Rodrigo e Jiraya UAI. Dia 18 é a vez de Edson & Hudson.

Na segunda-feira, dia 19, o Estádio de Rodeios recebe por mais um ano o evangelista Deive Leonardo com sua turnê mundial 'Antes & Depois', em uma apresentação beneficente. Dia 20, a dupla Lucas Reis & Thácio é a primeira atração confirmada para a data. Já o dia 21 de agosto, contará com o projeto inédito "Os Menotti 20 anos – Especial Os Embaixadores" com os irmãos recebendo no Estádio de Rodeios para participações especiais Gabi Martins, Trio Parada Dura, Fiduma & Jeca, Matheus Vargas, Lourenço & Lourival, Bruna Viola, Carreiro & Capataz e Beto & Breno. No mesmo dia, tem ainda show de Bruno & Barretto.

Publicidade

Na quinta-feira, dia 22, tem show de Daniel, Matogrosso & Mathias, Victor & Léo e Pedro Paulo & Alex.

Dia 23, é a vez de Luan Santana, Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Munhoz & Mariano, Hugo Pena & Gabriel e Bruno Cesar & Rodrigo. O sábado, 24, será marcado pelo show internacional de Cody Johnson, em apresentação única no Brasil. No mesmo dia ainda se apresentam Chitãozinho & Xororó, Hugo & Guilherme, Zé Ricardo & Thiago, Fiduma & Jeca e VH & Alexandre.

Publicidade

Ingressos

Os ingressos para a festa estão à venda exclusivamente por meio do site oficial da Total Acesso. Pelo endereço é possível encontrar os lotes para os setores Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime; Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente. Também é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão. Mais informações no site oficial do evento.