Festa do Peão de Barretos fará participação especial no Global Agribusiness Festival Evento terá apresentação de montarias em touro e cavalo em modelo virtual, para a mega estrutura de telões e leds montada no Allianz...

Alto contraste

A+

A-

Evento terá apresentação de montarias em touro e cavalo em modelo virtual, para a mega estrutura de telões e leds montada no Allianz Parque

(© Alisson Demetrio | 2023)

A Festa do Peão de Barretos desembarca na capital paulista para uma participação especial no Global Agribusiness Festival (GAFFFF), maior evento de cultura agro do mundo, nos dias 27 e 28 de junho.

A cultura e a tradição do esporte rodeio, que fazem Barretos ser o maior evento do gênero da América Latina, serão apresentadas nos mais de 600m² de painéis de LED do Allianz Parque - uma das maiores, mais modernas e tecnológicas arenas do Brasil.

A Festa do Peão de Barretos chega ao GAFFFF de forma inovadora e inusitada. Nos dias 27 e 28 de junho, o comentarista de rodeio Emílio Carlos dos Santos, mais conhecido como Kaká de Barretos, e o locutor Johny Barreto vão fazer o primeiro rodeio virtual no Allianz Parque.

Publicidade

Com apresentações de montarias em touro e cavalo, realizadas no Estádio de Rodeios da Festa do Peão de Barretos, eles serão os responsáveis por levar toda emoção das montarias para a capital paulista.

"Estamos muito felizes com a oportunidade de mostrar a nossa cultura, o esporte rodeio e a força socioeconômica da Festa do Peão de Barretos neste grande evento", conta Hussein Gemha Junior, presidente da Associação Os Independentes.

Publicidade

O GAFFFF foi concebido a partir de quatro pilares: palestras internacionais (Forum), feira de negócios com cinco pavilhões e mais de 100 empresas e startups (Fair), experiências gastronômicas com aulas de gastronomia e uma Arena de Fogo (Food), e entretenimento com shows de música sertaneja (Fun), como Chitãozinho e Xororó e Jorge e Mateus.

"A Festa do Peão de Barretos, organizada por Os Independentes, se consolidou como grande expoente desse Brasil rural, vibrante e que move a economia do país. No GAFFFF, queremos fazer pulsar essa emoção do mundo do rodeio no meio da maior cidade do país", comenta Luiz Felipe Nastari, diretor de comunicação e eventos da DATAGRO. São esperadas 25 mil pessoas nos dois dias de evento.

Publicidade

O evento

O GAFFFF é organizado pela DATAGRO e apresentado pela XP. Mais de 100 palestras serão realizadas em dois palcos dentro do Allianz Parque. A ativista e política moçambicana Graça Machel, o físico Marcelo Gleiser e o cientista político Parag Khanna estão entre os nomes que vão se apresentar para o público do festival.



Ao amantes de um bom churrasco, chefs internacionais como Helô Palácio, Tuffy Stone e Adriano Andrade vão dar aulas de gastronomia durante o evento. Marcos Livi comandará uma Arena de Fogo.

Ingressos

Além dos ingressos tradicionais, que dão direito a um dia inteiro de evento, os interessados podem adquirir o PASS, passaporte para os dois dias de programação completa do festival, exceto Global Agribusiness Forum.

Também há opção de ticket apenas para os shows dos artistas que se apresentarão no palco principal, denominado Pista Premium. Neste caso, os visitantes poderão acessar as dependências do estádio a partir das 18 horas.