Festa do Peão de Barretos terá show de Lauana Prado Destaque no mercado sertanejo, artista apresenta seu projeto "Lauana Prado Raiz Arena", no dia 15 de agosto

Confirmada na grade musical do primeiro dia da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (15 a 25 de agosto), Lauana Prado apresentará o projeto especial "Raiz Arena", no Estádio de Rodeios. Este será o segundo ano que a artista se apresenta na arena do Barretão.

O show conta com releituras de grandes clássicos do sertanejo - já presentes em seu projeto Raiz, que concorreu ao Grammy Latino 2023 como Melhor Álbum Sertanejo - mas em uma versão especial, reformulado exclusivamente para os eventos que compõem a UGE (União de Grandes Eventos).

Lauana já adiantou que o show "será roteirizado e apresentado de maneira completamente diferente e inusitada".

Outras atrações musicais confirmadas

No mesmo dia de Lauana Prado, 15 de agosto, o evento também já confirmou a apresentação de Luan Pereira no Estádio de Rodeios.

No dia 16/08 uma das atrações já anunciadas é a cantora Simone Mendes. No sábado, 17/08, os confirmados são os embaixadores César Menotti e Fabiano, Jorge e Mateus e Ana Castela. Já no dia 24 de agosto, é a vez do show internacional do ídolo country, Cody Johnson (24/08).

Ingressos

Os acessos para a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece de 15 a 25 de agosto, estão à venda exclusivamente por meio do site oficial Total Acesso.

São 11 dias de programação e 24 horas ON com muito esporte, música, cultura, gastronomia e entretenimento no Parque do Peão. Estão disponíveis lotes para os nove (9) setores que integram o evento, são eles: Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime; Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente. Também já é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão. Mais informações: Site Oficial de Os Independentes.

Sobre o Raiz

O projeto "RAIZ" é um show que conta com releituras de grandes clássicos do sertanejo. Desde o seu lançamento no mercado, já tem ingressos esgotados em São Paulo, Curitiba e BH. A primeira edição, gravada em São Paulo, concorreu ao Grammy Latino 2023 como Melhor Álbum Sertanejo, e a segunda, gravada em Goiânia, foi TOP 1 Álbuns Spotify, se mantendo até hoje entre os mais ouvidos do país. Agora, chega à Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos - maior evento sertanejo da América Latina - em uma versão especial, reformulado exclusivamente para os eventos que compõem a UGE (União de Grandes Eventos).