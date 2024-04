Festa do Peão de Barretos terá show de Zé Neto & Cristiano Dupla fará show na sexta-feira, dia 23 de agosto; Evento também anunciou duplas Munhoz & Mariano e Hugo Pena & Gabriel no mesmo dia...

Dupla fará show na sexta-feira, dia 23 de agosto; Evento também anunciou duplas Munhoz & Mariano e Hugo Pena & Gabriel no mesmo dia. Ingressos já estão à venda

Créditos: Alisson Demetrio

A dupla Zé Neto & Cristiano, uma das mais aclamadas e ouvidas do país, está confirmada na grade musical da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (15 a 25 de agosto). Os cantores farão show no dia 23 de agosto, no segundo fim de semana de programação do maior evento do gênero da América Latina.

Os sertanejos voltam ao palco do Estádio de Rodeios após a grande apresentação realizada no ano passado. Em 2024, além da seleção de grandes sucessos que marcaram a carreira, a dupla levará para os fãs as músicas do novo DVD “Intenso”, lançado recentemente. Diferente de projetos anteriores, o trabalho aposta em uma sequência de participações especiais e transmite o momento de transformação vivido pela dupla, que agora é responsável pela gestão da própria carreira.

A Festa do Peão de Barretos também confirmou para a mesma noite, as duplas Munhoz & Mariano e Hugo Pena & Gabriel. Ainda no dia 23 de agosto, já foram anunciados os shows de Luan Santana e Zezé Di Camargo & Luciano.

Mais shows

No primeiro dia, 15 de agosto, os shows anunciados são de Luan Pereira e de Lauana Prado. No dia 16, sexta, os shows serão das gêmeas Maiara e Maraísa, da cantora Simone Mendes e da dupla Bruno & Marrone.

A programação segue no dia 17 de agosto, com César Menotti & Fabiano (embaixadores do rodeio deste ano), Jorge & Mateus e Ana Castela.

E no dia 24 de agosto, o aguardado show internacional do ídolo country norte-americano, Cody Johnson.

Ingressos

Os acessos para a festa estão à venda exclusivamente por meio do site oficial https://barretos.totalacesso.com/.

No endereço é possível encontrar os lotes para os setores Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime; Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente. Também já é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão.