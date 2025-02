Festa latina Obsesión recebe DJ Baila Lua na próxima edição de carnaval Com o tema “Fiesta de Disfraces”, a nova edição promete muita música latina, fantasias criativas e diversão Cartão de Visita|Do R7 29/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h06 ) twitter

Com o tema “Fiesta de Disfraces”, a nova edição promete muita música latina, fantasias criativas e diversão

A Obsesión, uma das festas latinas de São Paulo, prepara uma edição especial para o pré-carnaval de 2025. Com o tema “Fiesta de Disfraces”, a noite promete ser um encontro imperdível de muita música latina, fantasias criativas e diversão. Esta edição está marcada pela aguardada estreia da renomada Baila Lua, uma das DJs mais queridas da cena latina da capital. O evento acontece no próximo dia 22 de fevereiro, no Mitte Bar, em São Paulo - os ingressos já estão à venda no Sympla.

Após uma série de edições temáticas que celebraram produções argentinas e a cena da música latina alternativa, a Obsesión retorna com uma de suas anteriores propostas: uma festa totalmente dedicada ao melhor do reggaeton e do pop latino. Nesta edição, hits de grandes estrelas como Shakira, Anitta, Karol G, Bad Bunny, Lali, Rauw Alejandro, entre outros, dominam os sets da noite.

Entre os DJs que prometem animar a noite do evento que marca o retorno dessa temática, os organizadores trazem a talentosa Baila Lua, conhecida por sua conexão única com o público e por entregar os sets mais animados e latinos das noites de São Paulo, A DJ é presença registrada nos lines da festa latina Baila Bichota (SP), Baila Baila (RJ), e também prova sua versatilidade musical nas edições da Gororoba Mistureba Musical.

‌



“É muito emocionante receber o carinho da galera porque me traz a certeza de que estou no caminho certo!! O papel de um DJ é se conectar com o público através da música e saber que tenho conseguido fazer isso através da minha curadoria musical me faz amar mais ainda o que faço!”, afirma a artista.

Lua iniciou a carreira em produção de eventos no ano de 2013, expandindo como DJ apenas 10 anos depois, ao se mudar para São Paulo, onde percebeu que seu grande amor de infância, o reggaeton, tinha um espaço sendo consolidado e uma oportunidade enorme devido a comunidade latina presente na cidade.

‌



Com uma curadoria musical que atravessa fronteiras e traz a alma da América Latina, Baila Lua constrói seu repertório com um foco especial em ritmos como pop latino, reggaeton, funk, cumbia e seus subgêneros. Sua habilidade de criar sets atrativos e dinâmicos a transforma em um dos nomes mais promissores da cena.

Além de comandar as pistas, Baila Lua reforça e defende a presença feminina nos line-ups das festas e nos topos das paradas de gêneros urbanos, como Karol G.

‌



Com o match perfeito entre a Obsesión e a artista, ela chega com tudo na próxima “Fiesta de Disfraces” e fala sobre o convite de ser headline da edição de carnaval: “É uma honra!! O carinho e o cuidado que tiveram ao me procurar para fazer o convite fez toda a diferença!! Encontrar o público da festa pelas pistas é uma alegria sempre, tenho certeza que vamos bailar muito juntos y cantar todas con los pulmones!!!”, declara.

A conexão diferenciada de Baila Lua com o público e a energia contagiante nas pistas, chamou a atenção dos organizadores do evento. “Ter a Baila Lua com a gente em uma festa é realmente muito especial. Estamos muito felizes em anunciar a presença dela e temos certeza que será mais um set incrível. Vamos todos bailar juntos”, comentam.

Para tornar a noite ainda mais inesquecível e garantir que ninguém fique parado, a festa contará também com as performances dos DJs Gustavo Utopia e DJ Lilipe. Com uma seleção impecável de hits da música latina, eles prometem sets especiais para a “Fiesta de Disfraces”.

Inspire-se no seu artista favorito, ponte tu mejor disfraz e venha curtir uma noite pré-carnaval de mucho perreo y reggaeton com a gente no Mitte Bar.

Serviço:

Evento: Festa Obsesión - Fiesta de Disfraces

Data: 22/02/2025

Horário: 20h às 03h

Local: Mitte Bar

Endereço: Rua Rego Freitas, 566 - Consolação, São Paulo

Ingressos: Garanta aqui

O que vai tocar?

Shakira, Anitta, Karol G, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Lali, Tini, Emilia, Maria Becerra, La Cruz, C. Tangana, Danna, Cazzu, Quevedo, Kim Loaiza, Aitana, Feid, Nicki Nicole, Bad Gyal, Natti Natasha, Becky G, Tiago PZK, Manuel Turizo, La Joaqui, Lola Indigo e muito mais.

