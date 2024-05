Festival “Arte no Outono” celebra diversidade da MPB com Lud Mazzucatti e Rael em Campos do Jordão Evento que acontece até 19 de maio já recebeu shows de Fafá de Belém e Tiê

A 3ª edição do Festival “Arte no Outono - A Trilha dos Campos” entra em seu terceiro final de semana no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, geridas em parceria com a ACAM Portinari.

Com o tema “Trilhos e Trilhas da MPB”, o penúltimo final de semana do Festival será marcado pela pluralidade da Música Popular Brasileira, trazendo dois nomes que habitam diferentes esferas de influência dos ritmos nacionais: Lud Mazzucatti, backing vocal da banda Natiruts, traz um show cheio de soul e groove, enquanto Rael chega como representante do rap contemporâneo, com suas letras potentes e melodias que trazem o rock acústico e o reggae para compor o conjunto.

Lud Mazzucatti

Na sexta-feira (10), Lud Mazzucatti e sua banda Soul Style mostram toda uma versatilidade musical que mistura influências do jazz, soul, reggae e hip hop. No repertório, clássicos e releituras que vão de Nina Simone, Ray Charles e Lauryn Hill a Amy Winehouse, além de brasilidades e um spoiler da sua próxima turnê autoral.

Rael

No sábado (11), o rapper Rael leva as boas energias da mistura de ritmos do seu EP “Capim-Cidreira (Infusão)”. No trabalho, o cantor e compositor soma músicas do seu disco mais recente, “Capim-Cidreira”, de 2019, a faixas da sua carreira que têm a positividade como fio condutor. O processo de “infusão” do repertório resultou em versões acústicas e com novas texturas, ressaltando mensagens de positividade e esperança.

O festival

Com o intuito de celebrar a diversidade cultural brasileira, o 3º Festival “Arte no Outono - A Trilha dos Campos”, oferece uma variedade de espetáculos na cidade mais alta do Brasil. Além de Rael e Lud Mazzucatti, as bandas Lagum e 14 Bis também sobem ao palco do Auditório Claudio Santoro aos finais de semana até 19 de maio.

Já passaram pelo festival o grupo Serial Funkers e as cantoras Luciana Mello, Fafá de Belém e Tiê, além da Orquestra e da Big Band da Fundação Lia Maria Aguiar.

O Festival Arte no Outono, criado em 2022, é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Museu Felícia Leirner, Auditório Claudio Santoro e ACAM Portinari. Tem apoio cultural da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão e da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA).

Programação

10 de maio - Lud Mazzucatti

11 de maio - Rael

17 de maio - Lagum

18 de maio - 14 Bis

19 de maio - Família Intimidade

Ingressos

Os shows de Rael, Lagum e 14 Bis terão ingressos vendidos a R$ 80 (R$ 40 a meia-entrada). Jordanenses que levarem comprovante de residência pagarão o preço promocional de R$ 60.

Já o show de Lud Mazzucatti terão ingressos a R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada). Jordanenses que levarem comprovante de residência pagarão o preço promocional de R$ 30. Os eventos que acontecem aos domingos têm entrada gratuita.

Serviço

3º Festival Arte no Outono - A Trilha dos Campos

Datas: de 26 de abril a 19 de maio de 2024

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista - Campos do Jordão (SP)

Ingressos: www.artenooutono.com.br

Informações: (12) 3512-2508 ou pelo contato@museufelicialeirner. org.br