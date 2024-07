Festival Cultural de Inverno e Arraiá na Praça em Socorro agitam a temporada de férias A programação de férias está aquecida na cidade do Circuito das Águas Paulista com atrações imperdíveis com shows de Negritude Jr,...

A programação de férias está aquecida na cidade do Circuito das Águas Paulista com atrações imperdíveis com shows de Negritude Jr, Bicho de Pé, humorísticos e tardes animadas para o público infantil

A cidade de Socorro, no Circuito das Águas Paulista, realiza até 14 de julho uma programação especial do Festival Cultural de Inverno e Arraiá na Praça com atrações na Praça da Matriz, Centro Cultural, Praça do Fórum e outros pontos da cidade.

O Festival contará com uma grande programação musical, incluindo apresentações de artistas locais. Já os shows principais ficam por conta de Negritude Jr., dia 05 de julho, Bicho de Pé, dia 06 de julho, na Praça da Matriz. Já Toninho Ferragutti e André Siqueira se apresentam com o show “Da Outra Margem”, dia 07 de julho, no Clube XV. E nos dias 12 de julho Chimarruts e 13 de julho Emy Maziero, na Praça da Matriz.

Outras atrações musicais farão parte da programação como a Orquestra de Viola Caipira, Grupo de Viola e Catira, Forró, Samba Jazz, Instrumental, Sertanejo, apresentação de Congada e peças teatrais irão enriquecer os dias e as noites de Socorro.

Para garantir boas gargalhadas estão de volta os shows de stand-up comedy, com apresentações de Gui Santana, no dia 10 de julho e Juliana Fatichi no dia 11 de julho, ambos acontecerão no Centro Cultural.

Já as tardes serão voltadas para o público infantil com teatro de rua e brincadeiras. Na Praça da Delegacia acontecerão oficinas de artesanato com tema junino, voltadas para todas as idades, incentivando a participação da comunidade em práticas culturais e educativas.

A programação do Festival de Inverno e Arraiá na Praça com os artistas locais é uma realização da Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal, e tem o apoio do Instituto Cultura e Arte – ICA, Conselho Municipal de Políticas Culturais – COMUPC, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Socorro.

Programação completa: https://www.socorro.sp.gov.br/ noticias/festival-de-inverno- e-arraia-na-praca-2024- confira-a-programacao-completa

Informações: Astur - https://socorro.tur.br/

@turismosocorro