Festival Rockphonic reúne grandes nomes do rock e pop nacional em São Paulo
18/11/2024 - 17h28

No dia 24 de novembro, domingo, a partir das 11h, acontece a primeira edição do Festival Rockphonic, uma realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. O evento ocorre no Casarão da Paulista e ocupa um palco voltado para a rua, permitindo que o público acompanhe os shows diretamente da Avenida Paulista, um dos cartões postais da cidade.

As apresentações incluem nomes importantes do rock e pop nacional, como Banda Makna, Egypcio, Bruno Martini, Vitor Kley, Orquestra Rockphonic e participação especial do guitarrista Rafael Baroni.

Com curadoria de Rick Bonadio e Haven, e produção musical de Fernando Prado, o Rockphonic oferece uma programação de shows de qualidade e acessível.

“A riqueza cultural de São Paulo também é muito bem representada no rock, desde Os Mutantes, lá nos anos 60. Diversos nomes de grande projeção, nos mais variados estilos dentro do gênero, surgiram no estado, como os Titãs, nos anos 80, e Charlie Brown Jr., nos 90, só para citar alguns. O rock em São Paulo continua muito vivo e vibrante, e a realização do Rockphonic é um excelente exemplo disso”, observa Gláucio Franca, diretor geral da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Serviço:

Festival Rockphonic

Data: 24 de novembro, domingo, a partir das 11h

Local: Casarão da Paulista (Av. Paulista, 1919, São Paulo)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre



Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.