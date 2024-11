"Ficha Limpa", sucesso de Gusttavo Lima, ganha versão MTG Um dos maiores sucessos de Gusttavo Lima, “Ficha Limpa” acumula mais de 490 milhões de execuções de áudio e vídeo, chegou ao Top 2... Cartão de Visita|Do R7 25/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h09 ) twitter

Releitura foi feita pelos produtores Kik Prod e Maori, da Doug Hits

Escute: https://SMB.lnk.to/ MTGFichaLimpa

Um dos maiores sucessos de Gusttavo Lima, “Ficha Limpa” acumula mais de 490 milhões de execuções de áudio e vídeo, chegou ao Top 2 do Spotify Brasil e à posição 67 da lista global da plataforma. Embarcando na onda do MTG, as montagens que resgatam canções de sucesso em versões com beat animado, a faixa acaba de ganhar uma nova versão, em funk, feita pelos produtores Kik Prod e Maori, da Doug Hits.

O “MTG Ficha Limpa” traz a batida acelerada do funk, com elementos sonoros que proporcionam uma nova experiência ao sucesso do Embaixador. Kik Prod e Maori compõem o cast da produtora Doug Hits, por trás de sucessos recentes do funk, como “Mtg Forró e Desmantelo”, “O Oue Que Tá Acontecendo” e mais.

A música original é parte do projeto “O Embaixador Falando de Amor”, de 2021, registrado de forma intimista no estúdio Balada, em Goiânia (GO). A romântica “Ficha Limpa” tem composição de Edson Garcia, Felipe Marins, Márcia Araújo e Nicolas Damasceno.

