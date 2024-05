Filho do Vento Kite Lodge é refúgio ideal para os praticantes de kitesurf Situado em um dos principais points para o esporte no país, na Barra do Cunhaú, o novo hotel é o terceiro empreendimento do Grupo Filha...

Situado em um dos principais points para o esporte no país, na Barra do Cunhaú, o novo hotel é o terceiro empreendimento do Grupo Filha da Lua

Aberto em dezembro de 2023, o Filho do Vento Kite Lodge está localizado em um dos principais pontos para a prática de kitesurf no Brasil, a Barra do Cunhaú, a 25 minutos do centro de Pipa, no Rio Grande do Norte. Idealizado para quem não abre mão do conforto e de uma hospedagem 5 estrelas em suas viagens de aventura, essa é a terceira propriedade do grupo hoteleiro que vem redefinindo o conceito de luxo e o turismo eco-consciente na região, com seus já conceituados Filha da Lua Eco Lodge e Sempre Vivo Hotel.

O Filho do Vento foi construído estrategicamente em um ponto com ventos constantes durante boa parte do ano e ideais para quem deseja se iniciar no kitesurf ou já é um praticante assíduo. Na Barra de Cunhaú, o rio encontra o mar e uma grande piscina natural com águas lisas é formada, o que os kitesurfistas adoram. O hotel está logo em frente ao ponto principal da prática e, diante dele, há uma extensa faixa de areia de onde os hóspedes têm total acesso.

Seguindo o conceito do grupo de total integração com o seu entorno e com a natureza, a arquitetura do Filho do Vento reflete as ondas do mar e sua impressionante estrutura é feita integralmente com madeira de reflorestamento de eucalipto, apostando em um design mais moderno, sem deixar de lado o encanto rústico que o destino pede.

As confortáveis 14 suítes são divididas em três categorias distintas e possuem 55 m², todas com vista panorâmica para a Barra do Cunhaú, amplas varandas e amenities veganas dispostas em charmosas peças de cerâmica. Na decoração, os móveis de madeira, objetos e fotografias de diferentes partes do mundo compõem um ambiente minimalista, que busca proporcionar um espaço de descanso e rejuvenescimento, perfeito para relaxar após um dia de sol e aventuras no mar.

A gastronomia também é um ponto alto do Filho do Vento e possui uma filial do Cicchetti, restaurante parte do grupo e que possui outras três unidades na região. No hotel, o Cicchetti do Mar dedica-se às delícias vindas do mar, como peixes e lagostas que saem da pequena vila de pescadores, assim como receitas com ingredientes sazonais vindos de produtores locais e da fazenda Pachamama, propriedade que segue práticas de biodiversidade.

Do menu à la carte, disponível durante o almoço e o jantar, sabores frescos em receitas baseadas na culinária mediterrânea e italiana são servidos em pequenas porções, inspiradas nas "tapas" italianas. Os visitantes podem ainda desfrutar de uma carta de drinques clássicos e autorais no bar, enquanto observam a movimentação entre os praticantes de kitesurf a poucos metros dali.

Bem-estar e atividade esportivas

Quem visita o Filho do Vento não precisa estar apenas em busca dos melhores ventos para subir na prancha do kite. Uma vez ali, os hóspedes são convidados a participar de uma programação centrada nos cinco pilares do Grupo Filha da Lua: Aventura, Bem-Estar, Atividade, Aprendizagem e Culinária.

As experiências são baseadas em cada um desses alicerces e trazem uma verdadeira reconexão com o corpo e a mente. Entre elas, estão as aulas diárias de ioga, a prática de animal flow, as massagens relaxantes e ayurvédicas, e até mesmo as aulas de capoeira angolana com um professor expert. Para quem busca uma energia diferente, é possível começar o dia com uma sessão de sound healing, privativa ou em grupo, ou fazer um banho relaxante e afrodisíaco.

As atividades podem ser realizadas nos diferentes hotéis do grupo, independentemente do local onde o visitante se hospedou. Quem está no Filho do Vento, por exemplo, tem a oportunidade de usufruir o Filha da Lua e aproveitar um tratamento holístico no spa com vista para o mar. E o mesmo para quem deseja usufruir a estrutura do Filho do Vento para aulas particulares de kitesurf ou sair para um passeio de barco pelo rio e conhecer fazendas de ostras.

Ainda na carta de experiências há aulas de culinária, a observação de tartarugas marinhas, que acontecem entre os meses de dezembro a junho, os passeios de quadriciclo, buggy e jet-ski, e as cavalgadas pelas dunas. Tudo é personalizado para cada hóspede e as crianças são super bem-vindas.

Sustentabilidade

Com foco na preservação do meio ambiente, respeito à natureza e à cultura local, o Filho do Vento promove diversas ações de sustentabilidade, entre elas, a reciclagem de água e resíduos, a política de plástico zero evitando o uso do material nas dependências, redução do excesso de embalagens, fonte de energia renováveis, uso de painéis solares, e iniciativas de compensação da pegada de carbono.

Na preservação da biodiversidade, o grupo apoia a coleta de microplásticos na praia como parte do projeto de proteção às tartarugas marinhas e atua na criação de um ecossistema biodiverso para evitar a erosão em áreas de dunas.

Junto aos hotéis Filha da Lua e Sempre Vivo, é responsável também por três projetos sociais criados e mantidos pelos proprietários: as Escolas Hello Pipa e Hello Barra, que oferecem aulas de inglês, artes e xadrez para crianças e adultos, em período integral. Já a Kitemaster Academy ensina kitesurf para a população local e também para os hóspedes dos empreendimentos do grupo, além de garantir a certificação para os jovens que desejam se tornar instrutores da modalidade.

Outro projeto sustentável é a fazenda eco pedagógica Pachamama. Com 11 hectares, está localizada no município de Sibaúma e realiza o cultivo orgânico em Sistemas Agroflorestais (SAF’S) e nos princípios éticos da Permacultura, respeitando os ciclos naturais e ecológicos. Suas frutas e verduras abastecem os restaurantes dos hotéis e a unidade do Cicchetti Pipa.

O destino

Além de proporcionar ventos fortes durante boa parte do ano para a prática de kitesurf, a praia da Barra do Cunhaú é repleta de belezas naturais. O mar azul e cristalino, os mangues, dunas e recifes encantam quem visita a região, que é chamada de “Caribe brasileiro".

O encontro dos rios com o oceano formam uma área de extensa vegetação de manguezais com ampla diversidade de fauna e flora. É ali que é realizada a pesca artesanal do caranguejo. Em um passeio de barco pelo rio Curimataú é possível observar a vida marinha e as aves locais, a vila de pescadores, praias praticamente desertas e uma área de cerca de 5 quilômetros de dunas.

Próximo ao Filho do Vento, há também pontos para a prática de surf, como a praia do Pontal. Já a bela praia da Barrinha, uma das favoritas dos turistas, é protegida por uma barreira de recifes de corais que na maré baixa formam muitas piscinas naturais. É ali que o rio Catú encontra o mar, criando um refúgio perfeito para quem curte remar com caiaque ou stand-up paddle por suas águas tranquilas.

Para mais informações, entre no site filhodovento.com.br ou acesse keypartners.com.br

Fotos do Filho do Vento Kite Lodge (Crédito Divulgação) neste link.

O Filha da Lua Eco Lodge, Sempre Vivo Hotel e o Filho do Vento Kite Lodge são representados no Brasil pela Key Partners, de Sylvia Leimann.

