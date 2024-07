Filipe Ret leva turnê de 15 anos de carreira à Porto Alegre O rapper se apresentará no Auditório Araújo Vianna, na capital gaúcha, dia 26 de julho Cartão de Visita|Do R7 23/07/2024 - 00h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 00h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O rapper se apresentará no Auditório Araújo Vianna, na capital gaúcha, dia 26 de julho

Um dos nomes mais importantes da cena do rap nacional, Filipe Ret o sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, no dia 26 de julho, sexta-feira, com a turnê do álbum e DVD ao vivo “FRXV”, que celebra seus 15 anos de carreira.

Em dezembro do último ano, o rapper carioca lançou o DVD "FRXV (Ao Vivo)", trabalho que se desdobrou em um álbum que navega por todas as fases do artista. Contando com diversas participações, desde o lançamento figura entre os discos mais ouvidos no Brasil no Spotify, sobretudo por conta do sucesso do single de platina tripla "Amor Livre". O DVD recebeu a certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses do lançamento.

O espetáculo audacioso apresentou uma estrutura inédita na cena do rap e trap do Brasil, incluindo com três telões verticais de grandes proporções, mais de 900 equipamentos de luzes, 22 metros de passarela e um palco flutuante. Agora, a Turnê FRXV passa por festivais e shows próprios do artista, com banda completa, repertório e arranjos originais do DVD, novos conteúdos visuais e de luz.

Publicidade

Filipe Ret comenta: "Eu tô muito feliz de finalmente poder voltar a Porto Alegre, especialmente com essa turnê, porque a emoção que eu senti nas duas noites de gravação do meu DVD no Rio foi absurda. Logicamente não consigo levar toda a estrutura para todos os lugares, mas a banda é a mesma, assim como o repertório e uma parte da tecnologia de luz. Estou celebrando meus 15 anos de carreira com meu público que desde o início sempre me fortaleceu demais."

SERVIÇO - Filipe Ret FRXV em Porto Alegre



Onde: Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685 - Bom Fim, Porto Alegre/RS)

Publicidade

Quando: 26 de julho, sexta-feira, 22h

Abertura da casa: 20h30

Publicidade

Classificação: 16 anos