Filme “De repente, miss”, gravado no Beach Park, estreou nos cinemas de todo país nesta quinta A maior parte do filme foi rodada no Beach Park (CE), mais especificamente nos resorts e no parque aquático

O filme “De Repente, Miss”, protagonizado pelas atrizes Fabiana Karla e Giulia Benite, estreou nos cinemas de todo país nesta quinta-feira (23). A maior parte do filme foi rodada no Beach Park (CE), mais especificamente nos resorts e no parque aquático. As gravações foram realizada entre maio e junho de 2022.

O destino turístico também promoveu uma pré-estreia exclusiva do filme para convidados no dia 20 de abril, no espaço de eventos do Beach Park, o Azul do Mar. Estivem presentes diversas celebridades, como Samara Felippo, Priscila Fantin, Bruno Lopes, Laura Fernandez, Evelyn Regly, Gabriela Versiani, Mirella Santos e Max Petterson, além das protagonistas do filme.

Giulia Benite comentou sobre as gravações no local. “Só tenho lembranças boas. Nem toda a produção oferece esse luxo e glamour de ficar esperando a hora de gravar na piscina, comendo uma lagosta... Fomos muito bem-recebidos. Falo para todo mundo que fiquei mal acostumada”, enfatizou a atriz, que interpreta Luiza, a filha da protagonista.

O filme, dirigido por Hsu Chien e roteirizado por Dani Valente, conta a história da Mônica (Fabiana Karla), uma mãe que abandonou a carreira para cuidar dos filhos, Luíza e Leo, porém anos depois se sente sem rumo e desconectada deles. Em uma viagem para um resort, organizada por seu marido para celebrar seus 40 anos, Mônica se vê determinada a se reconectar com Luiza e reconquistar sua autoconfiança, e, para isso, decide competir em um concurso de beleza.

