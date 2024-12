Fiorella lança "Melhores Estranhos", seu novo single Faixa faz parte do projeto "Meio Cidade, Meio Interior" Cartão de Visita|Do R7 03/12/2024 - 01h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h28 ) twitter

Faixa faz parte do projeto "Meio Cidade, Meio Interior"

Assista: https://smb.lnk.to/ ClipeMelhoresEstranhos

"Meio Cidade, Meio Interior", o primeiro projeto audiovisual da cantora Fiorella, marcou um passo importante na carreira da jovem artista paraguaia. Com quase 40 milhões de streams nas faixas já lançadas do álbum, Fiorella se prepara agora para apresentar mais uma música desse projeto. Intitulada "Melhores Estranhos", a canção já está disponível e chega acompanhada de vídeo.

Composta por Flavinho Tinto, Nando Marx, Douglas Mello, Renato Sousa e Lari Ferreira, “Melhores Estranhos” retrata o encontro com uma pessoa do passado e explora o fim do relacionamento e a dificuldade de lidar com o processo de desapego emocional.

“Essa música é uma das minhas favoritas e faz parte de um projeto muito especial para mim. Trabalhar com esse time de compositores incríveis foi uma experiência única, e acredito que 'Melhores Estranhos' vai tocar o coração de quem já passou por um término de relacionamento e está tentando superar. Mal posso esperar para ver a reação de todos, tanto com a música quanto com o videoclipe que vem por aí!", afirmou a cantora.

Mesclando ritmos e estilos que refletem a identidade da artista, "Meio Cidade, Meio Interior" foi registrado em junho deste ano no Estúdio Hangar, em São Paulo. Com faixas inéditas e regravações, o projeto contou com um grande time por trás de toda produção: Fernando Zor e Ray Ferrari ficaram responsáveis pela produção musical; Gui Dalzoto assinou a direção de vídeo; e o cenário foi criado pela Camelão Cenografia.