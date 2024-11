Folianópolis 2024 revela grade de programação para cada noite da micareta O evento ocorre entre os dias 14 e 16 de novembro em Florianópolis com muito axé nos trios Cartão de Visita|Do R7 15/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h08 ) twitter

O evento ocorre entre os dias 14 e 16 de novembro em Florianópolis com muito axé nos trios

Faltando 30 dias para o início do Folianópolis, o evento divulgou a programação de cada noite da micareta. No trio elétrico, as atrações permanecem 100% dedicadas ao Axé, enquanto no after, exclusivo para o camarote, os foliões podem contar com atrações de pagode, sertanejo e música eletrônica. A festa acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na Passarela Nego Quirido.

A Folia começa com tudo na quinta-feira (14), a noite conta com a Banda Eva, liderada pelo carismático Felipe Pezzoni, uma das grandes potências do cenário musical baiano; Léo Santana, ícone do axé nacional, promete fazer a avenida vibrar com grandes hits como “Perna Bamba”, “Zona de Perigo” e “Posturado e Calmo” e Bell Marques, que entra em cena para agitar o público com os clássicos do Chiclete com Banana e os sucessos da sua carreira solo.

Na sexta-feira (15), a banda Parangolé entra em cena, e faz a última apresentação no Folianópolis com Tony Salles no comando, o cantor se prepara para focar em sua carreira solo a partir do próximo verão. E para coroar a noite, a avenida receberá o tão esperado retorno da rainha Ivete Sangalo, a maior estrela do axé, que promete incendiar o público com seu novo hit, “Macetando”, sucesso absoluto do Carnaval de 2024. E pra quem estiver com sede depois de tanta Folia, pode ficar tranquilo, a Timbalada chega pra animar a galera no feriado com o sucesso “Água Mineral” e muito mais.

No sábado (16), um dos queridinhos do Folia, Tomate (Tom Kray) traz toda a animação e alegria do seu show, e promete jogar o clima da folia lá no alto como já é de costume em suas apresentações. Xanddy Harmonia, que traz sucessos clássicos do axé, como “Vem Neném”, também é atração do último dia de festa. E para completar, o popular grupo É o Tchan encerra a grade de atrações que se apresentam nos trios da micareta mais bonita do Brasil.

‌



No after exclusivo para clientes camarote a folia vai até mais tarde e conta com atrações de sertanejo, pagode e música eletrônica. Entre os destaques estão o grupo Kamisa 10, com sucessos como “Você me Usava” e “Lance Livre”, a dupla sertaneja Bruninho e Davi, com hits como “E Essa Boca Aí?” e “Faixa 3”, e a DJ Samhara, que se apresentou no Rock In Rio deste ano e estará no Lollapalooza 2025.

Os ingressos para o Folianópolis estão disponíveis através da Blueticket.

‌



Serviço

Folianópolis 2024 – 17ª edição

‌



Data: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.

Atrações: Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Banda Eva, Tomate, Parangolé, É O Tchan e Timbalada.

Atrações camarote: Kamisa 10, Bruninho e Davi, DJ Samhara

Classificação: 18 anos

Ingressos: Blueticket.

Local: Passarela Nego Quirido