Foliões de mais de 200 cidades brasileiras já garantiram convites para o OBA Festival 2025 Evento será realizado em São José do Rio Preto (SP), de 1 a 4 de março Cartão de Visita|Do R7 18/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h48 )

Evento será realizado em São José do Rio Preto (SP), de 1 a 4 de março

Faltando pouco mais de cinco meses para o Carnaval 2025, o OBA Festival já comemora o sucesso de público. Turistas de mais de 200 cidades brasileiras dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Goiás e Distrito Federal já garantiram convites para o festival que será realizado de 1 a 4 março, em São José do Rio Preto (SP).

Nesta edição, o OBA Festival irá reunir mais de 15 atrações musicais. Já foram confirmadas as apresentações de Léo Santana, Wesley Safadão, Banda EVA, Pedro Sampaio, Xanddy Harmonia, Dennis DJ, Monobloco e Kamisa 10, que serão realizadas no mega palco e trio elétrico. As demais serão anunciadas até o fim de 2024.

Considerado um dos mais tradicionais e melhores carnavais do Brasil e o maior do estado de São Paulo, o OBA Festival, assim como os grandes festivais de música, terá também diversas atrações como a tradicional Tirolesa e várias outras ativações, que fazem com que a experiência do público seja ainda mais completa.

Para curtir o Festival, os foliões podem optar por diferentes setores que são a Pista, o Camarote e o Camarote Café de La Musique. Todos são 100% open bar e os camarotes também são totalmente open food. Cada um conta com diferenciais exclusivos que os tornam perfeitos para as preferências de cada público.

Os convites para o OBA Festival podem ser adquiridos por meio do site www.guicheweb.com.br/oba. Para mais informações e novidades, basta acessar www.obafestival.com.br e as redes sociais. O evento é exclusivo para maiores de 18 anos.