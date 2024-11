Fontaines D.C. compartilha o novo videoclipe de “Bug” A obra foi dirigida pela célebre ganhadora do Oscar® Andrea Arnold Cartão de Visita|Do R7 06/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h09 ) twitter

Assista aqui.

Fontaines D.C. lança hoje um videoclipe para “Bug”, extraído de seu quarto álbum ROMANCE e dirigido pela célebre ganhadora do Oscar® Andrea Arnold (American Honey, Fish Tank, Cow). O impressionante vídeo é uma releitura em formato curto do elogiado filme Bird, de Arnold, e inclui imagens inéditas exclusivas do vídeo de “Bug”. Lançado nos cinemas do Reino Unido e dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 8 de novembro, pela distribuidora, serviço de streaming e produtora MUBI, “Bird” conta com atuações notáveis de Barry Keoghan (Saltburn), Franz Rogowski (Passages) e da novata Nykiya Adams como a mais recente heroína do cineasta, ao lado do novato Jason Buda. Em “Bird”, Carlos O'Connell, da Fontaines D.C., também faz sua estreia na tela grande, e a música da Fontaines D.C. aparece com destaque na trilha sonora do filme.

Falando sobre o vídeo de “Bug”, Carlos O'Connell diz: “Andrea Arnold teve a gentileza de cortar uma sequência da nossa música Bug, com Barry Keoghan interpretando o personagem Bug em seu novo filme Bird. Bug é uma música que aconteceu rapidamente e convenceu todo mundo o quanto antes. Ao meu ver, o personagem Bug, a tatuagem 'Bug's Life', os mundos essenciais e românticos de Andrea e a frase 'Changed my name to 'Promise you, Yea', quando colocados juntos, tornam o convencimento desnecessário e a convicção inegável. Muito obrigado a Andrea Arnold por nos deixar entrar tão perto de seu universo. Ela será lembrada como lembramos de Bacon ou Goya.”

‌



“Bug” é o mais recente de uma série de vídeos de construção de mundos da banda de Dublin. Em abril, eles lançaram a bombástica primeira faixa do novo álbum, “Starburster”, sendo a música aclamada internacionalmente e considerada a melhor de 2024 até o momento pela Rolling Stone e Consequence. Foi lançado ao lado do videoclipe dirigido por Aube Perrie, um mundo conceitual que continua a se revelar em um metaverso que se desdobra. O single e final do álbum, “Favourite” acompanhado por um clipe autodirigido enquanto que para “Here’s The Thing” e “In The Modern World”, a banda colaborou com a badalada cineasta Luna Carmoon (Hoard, Shagbands).

ROMANCE é o maior álbum do Fontaines D.C. até o momento. Lançado pela XL Recordings em 23 de agosto, o disco produzido por James Ford recebeu uma resposta incrível dos fãs e da crítica. Mais do que dobrando as vendas da primeira semana de seu aclamado lançamento de 2022, Skinty Fia, ROMANCE recebeu uma série de elogios de cinco estrelas de nomes como NME, The Guardian e Rolling Stone UK, enquanto a lenda da composição Elton John declarou recentemente que eles são “a melhor banda do momento”. A obra-prima de 11 faixas representa um salto ousado para a banda, reunindo ideias que vêm sendo discutidas por Grian Chatten (vocal), Carlos O'Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan (baixo) e Tom Coll (bateria) desde o aclamado lançamento de 2022, Skinty Fia. Com seu som inovador e arte cativante, ROMANCE consolida o status da Fontaines D.C. como “a banda definidora de sua geração” (NME).

‌



O ano de 2024 foi um ano de grande sucesso para a banda irlandesa indicada ao GRAMMY e vencedora do BRIT Award. Em junho, a Fontaines D.C. fez um show marcante no Park Stage do Glastonbury e seguiu com outra apresentação amplamente elogiada no Reading & Leeds Festival.

ELOGIOS PARA ROMANCE:

‌



“Ele convida um público maior para o mundo de Fontaines DC, mas nunca implora para que aceitem. Você suspeita que eles aceitarão a oferta de qualquer maneira.”

- The Guardian ★ ★ ★ ★ ★

“Canções espirituais de tirar o fôlego para o fim dos tempos... ‘Romance’ oferece momentos de admiração e gravidade, ao mesmo tempo em que também é ocasionalmente sinistro” - NME ★ ★ ★ ★ ★

“Consolidando seu lugar como grandes nomes da geração” - Rolling Stone UK ★ ★ ★ ★ ★

“No quarto álbum, Romance, a banda mantém seu som característico - riffs impulsivos, observações poéticas - mas mudou as coisas; sua postura agitada parece mais segura, seu escopo mais amplo do que nunca” - Financial Times ★ ★ ★ ★

“É um disco impressionante, profundo, mas também imediato; ele existe para ser adorado.” - Clash ★ ★ ★ ★ ★

“Seu álbum mais abrangente, mais completo e mais gratificante até hoje.” - The Observer ★ ★ ★ ★

“O brilhantismo de Romance está em sua mistura inquietante de energia anticonvencional com arte refinada - nas profundezas do distanciamento, Fontaines D.C. faz uma pose envolvente.” - Pitchfork

