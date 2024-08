Fontaines D.C. compartilham o álbum "ROMANCE" A banda Fontaines D.C. lançou seu tão aguardado quarto álbum, ROMANCE, pela XL Recordings Cartão de Visita|Do R7 26/08/2024 - 14h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h42 ) ‌



“Canções espirituais de tirar o fôlego para o fim dos tempos… ROMANCE oferece momentos de admiração e gravidade, ao mesmo tempo em que também é ocasionalmente sinistro” - NME ★ ★ ★ ★ ★

“Ele convida um público maior para o mundo da Fontaines DC, mas nunca implora para que aceitem. Você suspeita que eles aceitarão a oferta de qualquer maneira.” - The Guardian ★ ★ ★ ★ ★

“Cimentando seu lugar como grandes nomes da geração” - Rolling Stone UK ★ ★ ★ ★ ★

‌



A banda Fontaines D.C. lançou seu tão aguardado quarto álbum, ROMANCE, pela XL Recordings. O álbum, que conta com 11 faixas produzidas por James Ford, foi recebido com uma resposta incrível de fãs e críticos, recebendo uma série de elogios cinco estrelas de publicações como NME, The Guardian, Rolling Stone UK e muitas outras.

ROMANCE é o disco mais ambicioso da Fontaines D.C. até agora, com suas 11 faixas reunindo ideias que vêm se desenvolvendo entre Grian Chatten (vocal), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan (baixo) e Tom Coll (bateria) desde o lançamento de Skinty Fia em 2022. A evolução sonora da banda, que se destacou inicialmente com uma atitude punk antagonista, agora se eleva para incluir quebras grunge, eletrônica distópica, percussão hip-hop e texturas oníricas no estilo Slowdive, que podem surpreender os fãs. As influências de shoegaze, que começaram a aparecer em Skinty Fia, se desdobram em ROMANCE como uma contusão que se intensifica. Trabalhando com o produtor James Ford (Arctic Monkeys, Blur), a banda deixou para trás qualquer "estética retrô", como Chatten explica: "dizemos coisas neste álbum que queríamos dizer há muito tempo. Nunca sinto que está acabado, mas é bom se sentir mais leve."

‌



Em abril, Fontaines D.C. lançou a primeira faixa bombástica do novo álbum, "Starburster", recebendo aclamação internacional, com a música sendo declarada a melhor de 2024 até agora pela Rolling Stone e Consequence. A música foi lançada junto com o muito comentado videoclipe de Aube Perrie, um mundo conceitual que continua a se desdobrar. O single seguinte, e o grand finale cintilante "Favourite", tornou-se um favorito firme dos fãs após sua estreia no show esgotado da banda em Brooklyn, Varsóvia, em abril, e durante a eletrizante apresentação principal no Park Stage de Glastonbury. Junto com o recente single "Here’s The Thing" e o "In The Modern World" desta semana, com seu videoclipe dirigido por Luna Carmoon e estrelado por Ewan Mitchell, os fãs têm um vislumbre do expansivo e experimental álbum que está por vir.

Recentemente, a Fontaines D.C. anunciou o maior show de sua carreira, um evento para 45.000 pessoas no Finsbury Park, em Londres, no dia 5 de julho, que contará com uma programação especialmente curada de amigos e colaboradores, incluindo o trio de hip hop de Belfast Kneecap e a banda de rock australiana Amyl and the Sniffers (com mais a ser anunciado). Mais imediatamente, eles tocaram um show íntimo em Londres no Electric Ballroom na noite de 22 de agosto para celebrar o lançamento do álbum. Isso precede uma extensa turnê mundial que verá a banda irlandesa, indicada ao GRAMMY e vencedora do BRIT Award, viajar pela Europa e América do Norte ao longo de 2024 para realizar vários shows esgotados (incluindo duas noites na Alexandra Palace, em Londres, com capacidade para 10.000 pessoas em novembro).

‌



ROMANCE Tracklist

1. Romance

2. Starburster

3. Here’s The Thing

4. Desire

5. In The Modern World

6. Bug

7. Motorcycle Boy

8. Sundowner

9. Horseness is the Whatness

10. Death Kink