Fontaines D.C. lança o single “Favourite” Fontaines D.C. revelam "Favourite", o segundo single do tão esperado quarto álbum, ROMANCE, que será lançado no dia 23 de agosto via...

Alto contraste

A+

A-

Fontaines D.C. revelam "Favourite", o segundo single do tão esperado quarto álbum, ROMANCE, que será lançado no dia 23 de agosto via XL Recordings

"Favourite", a linda faixa final do novo álbum, destaca-se como uma canção de amor resplandecente e clara, repleta de harmonias, guitarras vibrantes e letras sinceras e apaixonadas. É uma música que Grian Chatten, da banda, descreve como tendo "esse som interminável, um ciclo contínuo de euforia para tristeza, dois mundos girando para sempre" e está destinada a ser uma das favoritas dos fãs após sua estreia no show esgotado da banda no Brooklyn Warsaw em abril. Além disso, a banda apresentará a música ao vivo no programa Later With Jools Holland neste sábado, 22 de junho.

O videoclipe de "Favourite", dirigido pela própria banda, documenta uma recente viagem a Madri. É uma cidade com a qual os Fontaines D.C. têm múltiplas conexões pessoais, como o lugar onde o guitarrista Carlos O’Connell nasceu e cresceu, e a cidade que a banda usou como base para sua primeira turnê. Cortado com imagens de infância dos cinco membros da banda, é um retrato íntimo e agradável de um grupo à beira de seu próximo salto estratosférico.

Falando sobre o vídeo, Conor Deegan dos Fontaines D.C. diz:

Publicidade

“Este vídeo é uma reminiscência do passado - das infâncias uns dos outros que não conhecíamos. Ver pessoas que conhecemos intimamente como adultos nas idades tenras da infância, exploramos de onde viemos e quem, de certa forma, ainda somos. Vejo muitos rostos familiares sendo puxados, e as travessuras que esses caras estão realizando em seus vídeos são tão desarmantes e vulneráveis de se ver. Às vezes, sou lembrado de maneirismos de menino dos quais eles cresceram desde que os conheci - e alguns que não mudaram. Sinto suas almas ali.

Gostaria que este vídeo servisse como uma forma de honrar nossas amizades e, a partir disso, os relacionamentos que consideramos queridos. Nossas mães, pais, irmãos, tias e tios, avós e avôs. Aqueles que ainda temos, e aqueles que infelizmente perdemos.

Publicidade

Não perdemos essa conexão uns com os outros, e não temos medo de amadurecer novamente, mantendo o romance em um mundo às vezes difícil.”

ASSISTA AO VIDEOCLIPE DE "FAVOURITE" AQUI

Publicidade

ENCOMENDE O ÁLBUM ROMANCE AQUI

Fontaines D.C. lançou a explosiva primeira faixa do novo álbum, “Starburster”, aclamada internacionalmente em abril, com a música já sendo declarada a melhor de 2024 até agora pela Rolling Stone e pela Consequence, e a performaram ao vivo pela primeira vez no The Tonight Show, de Jimmy Fallon. A banda irlandesa, indicada ao GRAMMY, fará uma extensa turnê pela Europa e América do Norte ao longo de 2024, com vários shows esgotados e datas extras adicionadas devido à demanda (incluindo duas noites no Alexandra Palace, em Londres, com capacidade para 10.000 pessoas).

ROMANCE é o álbum mais ambicioso e expansivo dos Fontaines D.C. até agora, suas 11 faixas constelando ideias que têm sido fermentadas entre Grian Chatten (vocais), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan (baixo) e Tom Coll (bateria) desde que lançaram Skinty Fia em 2022. A evolução sônica da banda, que mostrou suas garras nos primeiros discos com sensibilidades punk antagônicas, é uma ascensão a pausas mais grunge, eletrônica distópica, percussão de hip-hop e texturas oníricas ao estilo Slowdive que podem surpreender os fãs. As referências ao shoegaze, que apareceram pela primeira vez em Skinty Fia, se desdobram em ROMANCE como uma contusão. Mas qualquer "estética retrô", como Chatten descreve, é deixada para trás. Refletindo sobre o lançamento iminente, Chatten diz: "Dizemos coisas neste disco que queríamos dizer há muito tempo. Nunca sinto que acabou, mas é bom sentir-se mais leve.

Fontaines D.C.

Romance

23 de agosto de 2024

XL Recordings

ROMANCE Tracklist

1. Romance

2. Starburster

3. Here’s The Thing

4. Desire

5. In The Modern World

6. Bug

7. Motorcycle Boy

8. Sundowner

9. Horseness is the Whatness

10. Death Kink

11. Favourite

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

ForMusic nas redes:

Website | Facebook | Instagram