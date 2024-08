Fontaines D.C. lançam o novo single “Here’s The Thing” O novo álbum 'Romance' estará disponível em 23 de Agosto Cartão de Visita|Do R7 06/08/2024 - 16h56 (Atualizado em 06/08/2024 - 16h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O novo álbum 'Romance' estará disponível em 23 de Agosto - encomende aqui

Escute aqui

Fontaines D.C. lançou "Here’s The Thing", o terceiro single revelado de seu altamente aguardado quarto álbum ROMANCE, que será lançado em 23 de agosto pela XL Recordings.

“Here’s The Thing” foi escrita dias antes da banda entrar em estúdio para gravar o álbum. Ela se destaca com os sons mecânicos e mutantes da guitarra que lembram Placebo e a expressividade eletrônica de Shygirl e Eartheater. "É uma música ansiosa que se retorce e se move entre dor e dormência", descreve Chatten. É uma canção que busca autonomia em extremos emocionais.

Publicidade

O videoclipe cinematográfico que acompanha, dirigido pelo aclamado cineasta Luna Carmoon (Hoard, Shagbands, Nosebleed), encapsula perfeitamente os intensos sentimentos e paranoia da música. Canalizando a essência de filmes de terror adolescente como The Lost Boys e Phenomena, o vídeo de "Here’s The Thing" nos imerge em uma competição tradicional de dança irlandesa, onde o caos triunfa, desenrolando-se através da lente singularmente assombrada de Carmoon. Fontaines D.C. e Luna discutem o vídeo em uma entrevista com a DAZED.

Em abril, Fontaines D.C. lançaram a primeira faixa do novo álbum, "Starburster", aclamada internacionalmente, com a música sendo declarada a melhor de 2024 até agora pela Rolling Stone e Consequence. Foi lançada junto com o muito comentado videoclipe de Aube-Perrie. “Starburster” e a brilhante "Favourite" se tornaram favoritas dos fãs após sua estreia no show esgotado da banda no Brooklyn Warsaw em abril e durante o eletrizante show principal no Glastonbury’s Park Stage. Juntamente com o novo single "Here’s The Thing", os fãs têm um vislumbre do álbum expansivo e experimental que está por vir.

Publicidade

ROMANCE é o álbum mais ambicioso do Fontaines D.C., com suas 11 faixas constelando ideias que têm fermentado entre Grian Chatten (vocais), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan (baixo) e Tom Coll (bateria) desde o lançamento de Skinty Fia em 2022. A evolução sonora da banda, que mostrou suas garras nos primeiros registros com sensibilidades punk antagonísticas, é uma ascensão para quebras mais grunges, eletrônica distópica, percussão hip-hop e texturas oníricas à la Slowdive, que podem surpreender os fãs. Os pontos de toque shoegaze primeiro pressionados em Skinty Fia se desdobram em ROMANCE como um hematoma roxo. Trabalhando com James Ford do Simian Mobile Disco (Arctic Monkeys, Blur), a banda deixou para trás qualquer "estética retrô", como diz Chatten: "dizemos coisas neste álbum que queríamos dizer há muito tempo. Nunca sinto que acabou, mas é bom sentir-se mais leve."

Fontaines D.C.

Publicidade

Romance

23 de agosto de 2024

XL Recordings

ROMANCE Tracklist

1. Romance

2. Starburster

3. Here’s The Thing

4. Desire

5. In The Modern World

6. Bug

7. Motorcycle Boy

8. Sundowner

9. Horseness is the Whatness

10. Death Kink

11. Favourite

Siga Fontaines D.C:

Website / Twitter / Instagram / Facebook

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

ForMusic nas redes: