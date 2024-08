Forgotten Boys lança single e pré-venda de novo álbum Novo disco da banda paulista será lançado em setembro Cartão de Visita|Do R7 15/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 15/08/2024 - 21h36 ) ‌



Novo disco da banda paulista será lançado em setembro

A banda de rock paulista Forgotten Boys está de volta, e lança hoje mais um single que antecipa o primeiro álbum de inéditas desde 2011, quando receberam o prêmio de melhor banda pela APCA com Taste It, seu antecessor. A nova música Absurd Butterfly, é o segundo single compartilhado do novo projeto e já está disponível em todas as plataformas.

Com 25 anos de estrada, os Forgotten Boys estão em sua melhor forma com o novo disco, intitulado Click Clack. O álbum será lançado no dia 25 de setembro e terá 10 faixas inéditas que percorrem diferentes momentos e influências, e projeto gráfico desenvolvido pelo artista Tomas Spicolli. A pré-venda do CD e LP já está disponível, pelo site da Läjä Records.

A nova faixa, Absurd Butterfly, é o segundo single do projeto, que foi anunciado com o single Sway no mês passado. Com um riff de guitarra inspirado em Ratos de Porão, a música tem uma letra niilista mas otimista, inspirada em textos de ficção científica da escritora Ursula K. Le Guin. “Assim como Sway, Absurd Butterfly também aponta para novas direções neste novo álbum dos Forgotten Boys e por isso foi escolhida como o segundo single. E assim como todas do disco, Absurd Butterfly é fruto de 2 ou 3 takes da banda tocando ao vivo”, conta a banda.

As gravações aconteceram nos estúdios Artsy Club e Jalapeño Verde em São Paulo, e o disco foi masterizado por Carl Saff em Chicago.

O projeto novo marca também a primeira vez em estúdio com a formação atual: atualmente um quarteto, os integrantes dos Forgotten Boys estão envolvidos também em diversos projetos paralelos. Gustavo Riviera (guitarra e voz) integra o Riviera Gaz, ao lado de Steve Shelley, do Sonic Youth, na bateria. Dionisio Dazul (guitarra) fez parte do grupo SoulZé, fundou o 2 Coins & a Bombshell e trabalhou na produção de trilhas sonoras com S de Samba e Dudu Marote. Chuck Hipolitho (bateria e voz) liderou o Estúdio Costella por 10 anos e atualmente está envolvido no TUM, projeto com sua esposa Lovefoxxx do CSS, onde também atua como baterista, além de ser o compositor por trás do Zarolcomzê. Zé Mazzei (baixo) faz parte da A Magnífica Orquestra Paulistana de Músicas do Mundo, Alvimar e Zé Trabuco, além de tocar com Thunderbird no Devotos e em um trio com Lucinha Turnbull.

Desde 1997, os Forgotten Boys já lançaram mais de 10 discos e excursionaram pelo Brasil, Chile, Uruguai e Argentina, além de se apresentarem nos mais importantes festivais alternativos do Brasil e trabalharem em estúdio com produtores como Daniel Ganjaman (Sabotage, Racionais MC's, Criolo, Instituto), Apollo Nove (Otto, Planet Hemp) e Roy Cicala (John Lennon, Bruce Springsteen). A banda já compartilhou o palco com nomes como Guns 'N' Roses, MC5, New York Dolls, Marky Ramone, entre muitos outros.

Click Clack sairá em LP com exclusividade pela Läjä Records, CD pela Läjä + ForMusic Records e digital com exclusividade pela ForMusic Records. A banda fará shows tendo a Braba Música como parceira para booking.