Forgotten Boys retorna com o explosivo single "Sway" Novo disco da banda paulista será lançado em setembro Cartão de Visita|Do R7 20/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 20/07/2024 - 16h03 )



Novo disco da banda paulista será lançado em setembro

A banda de rock paulista Forgotten Boys está de volta, com um single que antecipa o sétimo disco da banda e primeiro de inéditas em 15 anos. Sway é o nome da nova música do grupo: é uma canção de rock grandiosa e explosiva, mostrando que a banda ainda mantém a mesma energia pela qual é conhecida.

O novo disco, intitulado Click Clack, será lançado no dia 25 de setembro e terá 10 faixas inéditas que percorrem diferentes momentos e influências. “Sway foi escolhida como o primeiro single, talvez por ser uma música que mostra vários trajetos que a banda escolhe. De alguma maneira representa o que vem de sortido no novo disco”, conta a banda.

O single também antecipa a sonoridade do álbum, que captura a energia ao vivo da banda: “O instrumental, assim como o de todas as outras músicas do disco, é fruto de 2 ou 3 takes ao vivo”, o grupo afirma. As gravações aconteceram nos estúdios Artsy Club e Jalapeño Verde em São Paulo, e o disco foi masterizado por Carl Saff em Chicago. “A canção em si existe há alguns anos, e teve muitas mudanças durante os ensaios até chegar aqui.”

Desde sua formação em 1997, o grupo se tornou uma referência do rock brasileiro, com 6 álbuns lançados na carreira, sendo o último material de inéditas o disco Taste It, de 2011. O projeto novo marca também a primeira vez em estúdio com a formação atual, formada por Gustavo Riviera, Zé Mazzei, Dionisio Dazul e Chuck Hipolitho.

Click Clack sairá em LP com exclusividade pela Läjä Records, CD pela Läjä + ForMusic e digital com exclusividade pela ForMusic. A banda fará shows tendo a Braba Música como parceira para booking.

Sway já está disponível em todas as plataformas. A música também acompanha um clipe, gravado no estúdio Artsy Club.

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

ForMusic nas redes: