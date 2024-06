Forró Viral 2024 entra no top 200 da Deezer com músicas exclusivas e inéditas O projeto original, que conta com uma nova edição com grandes artistas e faixas especiais, alcançou também a #8 posição nos charts...

O projeto original, que conta com uma nova edição com grandes artistas e faixas especiais, alcançou também a #8 posição nos charts da plataforma em 24h do lançamento

Criado em 2021, o Forró Viral é uma iniciativa original da Deezer, que traz versões exclusivas e inéditas cantadas pelos principais nomes da cena no Brasil. A edição de 2024 foi lançada na última quinta-feira, 20 de junho, com Solange Almeida, Felipe Amorim, Kadu Martins, Melody, Vitinho Imperador e DJ Jeffdepl.

Após 24h do lançamento, a playlist do Forró Viral 2024 entrou na oitava posição nos charts da Deezer, com quatro dos seis singles no Top 200 da plataforma. “Armadura”, de Felipe Amorim, conquistou o 69º lugar, enquanto Solange Almeida alcançou a posição #121 com “Presente de Deus”, subindo mais de 700 posições. Já “Tentei Te Amar”, de Kadu Martins, está em 145º lugar, após subir mais de 1.200 posições, e a produção inédita do DJ JeffdePL alcançou o 188º lugar no Top 200, ganhando mais de 900 posições após o lançamento.

Além das faixas em destaque, a edição do Forró Viral 2024 também conta com as músicas inéditas: “Nega Amor”, do Vitinho Imperador, e “Tô Nem Aí pra Tu (I Love You)”, da Melody.

Mais sobre o Forró Viral

Maior projeto editorial da Deezer no Brasil, Forró Viral já está disponível no streaming de música e tem como objetivo celebrar e promover o gênero, destacando sua importância cultural, através de iniciativas pensadas para impactar e gerar ainda mais visibilidade na cena musical brasileira.

A iniciativa foi lançada em 2021, com outras duas edições muito bem-sucedidas em 2022 e 2023, e um documentário relatando o processo de criação dos artistas envolvidos.