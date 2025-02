FP do Trem Bala fala sobre sua trajetória na música FP do Trem Bala conta como sua música se tornou um fenômeno e fala sobre o papel da periferia em sua carreira Cartão de Visita|Do R7 03/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h26 ) twitter

FP do Trem Bala conta como sua música se tornou um fenômeno e fala sobre o papel da periferia em sua carreira

O cantor, DJ e produtor FP do Trem Bala é um dos grandes nomes do funk 150 BPM, gênero que ajudou a elevar a novos patamares de popularidade. Nascido em Ilhéus, na Bahia, Felipe Pereira construiu uma trajetória marcada pela superação e criatividade.

A carreira de FP começou de forma simples, mas cheia de determinação. Ele aprendeu a mixar músicas em uma lan house e usava o laptop da tia para tocar nos bailes locais. O nome artístico “FP do Trem Bala” tem um significado simples: “FP” são suas iniciais, enquanto “Trem Bala” simboliza o ritmo acelerado de suas músicas.

O grande marco na carreira veio com o hit “Vamos Pra Gaiola”, uma parceria com Kevin O Chris que viralizou em todo o país. A música ultrapassou 134 milhões de reproduções no Spotify e 105 milhões de visualizações no YouTube, consolidando FP como um dos principais nomes do funk.

“Eu sempre quis que minha música fosse além. Quando vejo milhões de pessoas dançando ao som das minhas produções, sinto que estou cumprindo meu papel de levar alegria e inspiração”, afirma o artista.

Além desse sucesso, FP continua no topo das paradas com lançamentos como “Ela Vem, Brota No Meu Setor”, em parceria com Rodrigo da CN e DJ Zygão. A música já acumula mais de 19 milhões de streams no Spotify e 20 milhões de visualizações no YouTube. Outros hits, como “Foi Até Bom Te Encontrar”, “Ai Calica” e “Bandido Mau”, seguem conquistando novos públicos e expandindo seu alcance nas plataformas digitais.

“Venho das periferias, e é de lá que tiro minha inspiração. Cada baile, cada música e cada pessoa que encontra força na minha história me motivam a seguir criando”, ressalta FP.