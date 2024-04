Francisco, el Hombre lança primeiro single de seu disco pré-hiato, “O Que Existe é o Agora” A banda, que anunciou uma pausa em suas atividades, disponibiliza essa nova faixa, com parceria de Lenine, em todas as plataformas...

A banda, que anunciou uma pausa em suas atividades, disponibiliza essa nova faixa, com parceria de Lenine, em todas as plataformas digitais via ONErpm

Créditos: Julia Mataruna

Após anunciar uma pausa em suas atividades, chamada por seus integrantes de ‘siesta criativa’, a banda Francisco, el Hombre lança seu mais novo single, “O Que Existe é o Agora”, com parceria de Lenine. A faixa, disponível nas plataformas digitais, via ONErpm, a partir desta quarta (27), faz parte do futuro álbum do grupo.

Ouça “O Que Existe é o Agora”.

Simbolizando sua dedicação ao hoje e ao agora, a nova faixa da Francisco, el Hombre vem para provar que a banda sempre vive no momento atual, trazendo novas referências e novas sonoridades, mesmo em “HASTA EL FINAL”, título de seu disco pré-hiato.

"A única coisa de que temos certeza é o agora. Se o que existe é o agora, vamos viver isso com tudo”, comenta a baixista Helena Papini sobre o atual momento da Francisco, el Hombre e sobre a temática do single.

Com uma pegada para o rock e vocais amplos, “O Que Existe é o Agora” é uma nova versão da faixa “O Que É?”, presente no disco de estreia da integrante LAZÚLI. O single com Lenine traz um arranjo novo, que conta com a alquimia entre todos os integrantes, unindo o dedilhado do violão, a guitarra marcada e minimalista e o baixo marcado junto da bateria.

A participação de Lenine também se conecta a essa mensagem de hoje e agora, já que o cantor e compositor pernambucano está em constante evolução e atualização, sempre trazendo coisas diferentes a cada lançamento, como observa o guitarrista da Francisco, Andrei Kozyreff.

"O Lenine é uma inspiração gigante não só para gente, mas para toda a música brasileira e latino-americana. É muito legal ver artistas que são conhecidos por um perfil fazer algo diferente do que estão habituados. Ele foi para outro universo ao nosso lado, porém manteve a essência da sua voz, que é maravilhosa", comenta Kozyreff.

“O Que Existe é o Agora” também estará disponível no Youtube oficial da banda, iniciando a narrativa audiovisual presente no disco “HASTA EL FINAL”. Todas as faixas do álbum receberão videoclipes que, quando assistidos em seguida, contam uma história “meio megalomaníaca”, brinca o guitarrista.

“[Todos os vídeos] são registros interligados, gravamos no mesmo dia, usando o mesmo figurino, mas com situações diferentes retratadas”, conta Andrei.

Sobre Francisco, el Hombre: Francisco, el Hombre expande fronteiras em HASTA EL FINAL, novo disco e turnê que antecedem o hiato da banda. É momento de celebrar a história de Francisco, el Hombre! A banda formada por Mateo Piracés-Ugarte, Sebastianismos, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Kozyreff comemorou uma década na estrada com o disco e a turnê 10 AÑOS ao longo de 2023. Agora, caminhando para novos objetivos, o grupo estradeiro anuncia um hiato - ou “siesta criativa”, como descrevem os artistas.

Sobre ONErpm: ONErpm é o grupo musical e gravadora liderando a nova geração da música – operando globalmente em 43 localizações e mais de 600 funcionários. O grupo oferece serviços de gravadora a artistas que procuram elevar suas carreiras e opera uma das maiores distribuidoras musicais do mundo inteiro, além de contar com uma das maiores networks multi-canais no Youtube.

Contando com um leque completo de serviços, que inclui apoio de marketing, ferramentas para a supply chain, SAAS, inteligência de empreendedorismo, publicação, contabilidade e soluções globais de pagamento, a empresa oferece a infraestrutura necessária para o sucesso de criadores e donos de conteúdo. Prezando por ser uma parceira confiável, a ONErpm oferece transparência em tudo que faz, desde a criação de uma campanha de marketing aos pagamentos.

Para mais informações, visite www.onerpm.com