Frank Sintara Forever

Show tributo a Frank Sinatra com Rick Michel

The Voice, a voz. Assim era conhecido o cantor Frank Sinatra. O artista será homenageado no show “Sinatra Forever – Rick Michel & Orquestra”, no dia 25/7, quinta-feira, às 20h30. Rick Michel é o mais célebre intérprete de Frank Sinatra no mundo. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou no site da Sympla, e custam Setor I, R$ 260 (inteira), R$ 130 (meia) - ingresso solidário R$ 140, mediante doação de um quilo alimento não perecível, exceto sal, dentro do prazo de validade, a ser recolhido na entrada do teatro, no dia e hora da apresentação. No Setor II, R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia) - ingresso solidário R$ 130, mediante doação de um quilo alimento não perecível, exceto sal, dentro do prazo de validade, a ser recolhido na entrada do teatro, no dia e hora da apresentação. A clasificação é 14 anos.

O repertório do espetáculo faz uma viagem pelas mais inesquecíveis canções de Frank Sinatra, como “I’ve got you under my skin”, “New York, New York”, “Lady is a tramp”, “Fly me to the moon”, além de “Garota de Ipanema”, que foi gravada por Sinatra num dueto com Tom Jobim. Os fãs de Frank Sinatra no Brasil terão uma grande oportunidade de se emocionar ao som das memoráveis canções do ídolo durante apresentações do mais célebre intérprete do cantor, Rick Michel, no país.

Com passagem por vários países, como Nova Zelândia, Japão, Canadá, Chile, e cidades brasileiras, entre elas Recife, Natal, Fortaleza e São Paulo, Rick Michel, há mais de 20 anos homenageia ‘A Voz’. Rick é reconhecido mundialmente como o mais célebre intérprete de Frank Sinatra, devido, principalmente, à grande semelhança com que reproduz a voz do astro durante a execução das canções.

Sobre Rick Michel

A paixão de Rick Michel pelo astro surgiu ainda na infância. Influenciado pela mãe, fã de Sinatra, Rick começou a cantar como ele dentro de casa e, devido à impressionante semelhança, foi levado a transformar sua homenagem em espetáculo, conquistando os palcos do mundo. Além de cantor, Michel é ator e entertainer. Hoje, aos 68 anos, traz em seu currículo importantes passagens: ele já dividiu o palco com atores como Rich Little, Mickey Rooney, John Byner e Sherman Hemsley, e abriu shows de humor para Bobby Collins, John Pinette e Rita Rudner. Sua “declaração” a Sinatra vai além do show que trará ao Brasil - Rick Michel também escreveu e é estrela do espetáculo Frank... A musical journey.

Serviço:

"Sinatra Forever – Rick Michel & Orquestra”

Data: 25 de julho de 2024, quinta-feira

Horário: 20h

Classificação: 14 anos

Ingressos: Setor I, R$ 260 (inteira), R$ 130 (meia) - ingresso solidário R$ 140, mediante doação de um quilo alimento não perecível, exceto sal, dentro do prazo de validade, a ser recolhido na entrada do teatro, no dia e hora da apresentação.

Setor II, R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia) - ingresso solidário R$ 130, mediante doação de um quilo alimento não perecível, exceto sal, dentro do prazo de validade, a ser recolhido na entrada do teatro, no dia e hora da apresentação.

Horário de funcionamento da bilheteria: de segunda a sábados, das 12h às 20h ou até 30

minutos após o início do espetáculo. Domingos e feriados, das 12h às 19h ou

até 30 minutos após o início do espetáculo.

Horário de abertura da plateia para entrada do público: 30 minutos antes do horário da apresentação.

Mais informações: (31) 3516-1360.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

