Franz Ferdinand compartilha performance gravada de "Hooked" Com seu hit histórico "Take Me Out" tendo acabado de ultrapassar a marca de um bilhão de streams no Spotify, o Franz Ferdinand compartilhou...

Escute aqui.

Elogios para The Human Fear:

“Um retorno bem-vindo” - The Sunday Times

“Cheio de ideias” - Mojo

‌



“‘The Human Fear’ é um disco profundamente divertido que irradia vivacidade” - Uncut

“É magnífico. Também é muito divertido” - Classic Pop

‌



Com seu hit histórico “Take Me Out” tendo acabado de ultrapassar a marca de um bilhão de streams no Spotify, o Franz Ferdinand compartilhou um vídeo de performance ao vivo de seu mais recente single na lista de reprodução da 6Music, “Hooked”.

Retirado de seu novo álbum de estúdio, The Human Fear, que chegou ao top 3 do Reino Unido em seu lançamento no início de janeiro e conquistou o posto de álbum da semana na Radio 2, o vídeo de “Hooked” foi filmado durante a recente viagem da banda ao México, em outubro, no Frontón, na Cidade do México.

‌



Além disso, tendo acabado de concluir uma turnê com ingressos esgotados na América Latina, a banda anunciou detalhes de uma pequena série de shows em lojas físicas para o lançamento do álbum. Esses shows serão seguidos por uma turnê principal no Reino Unido e na União Europeia em fevereiro.

Franz Ferdinand assinou contrato com a Domino em maio de 2003 e lançou seu primeiro single, “Darts Of Pleasure”, logo em seguida. O segundo single, “Take Me Out”, explodiu no cenário internacional, colocando a banda firmemente no mapa global e foi o precursor de seu álbum de estreia homônimo, que vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.

Artisticamente sempre avançando, seus álbuns seguintes, You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009), Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013) e Always Ascending (2018), todos ofereceram uma nova abordagem do modelo Franz e os viram trabalhar com alguns dos produtores pioneiros da indústria, incluindo Dan Carey, Joe Goddard e Alexis Taylor do Hot Chip, Todd Terje e Philippe Zdar.

Sua música continua a repercutir globalmente e, ao longo de quase duas décadas, eles se tornaram, comercial e criticamente, uma das maiores bandas britânicas do mundo, vendendo mais de 10 milhões de álbuns, 2.5 bilhões de streams até hoje, 14 álbuns de platina, ganhando prêmios Brit, Ivor Novello e Mercury Prize, indicações ao Grammy e 6 milhões de ingressos vendidos para seu incendiário show em todo o mundo, sendo headliner em festivais como Reading & Leeds, Rock En Seine, Primavera e All Points East. Uma compilação de grandes sucessos, Hits To The Head, lançada em 2022, foi um potente lembrete de como muitas de suas músicas são universais e amadas, e a série de shows no Reino Unido os fez esgotar o Alexandra Palace em Londres.

Franz Ferdinand é formado por: Alex Kapranos (vocal / guitarra), Audrey Tait (bateria), Bob Hardy (baixo), Dino Bardot (guitarra, backing vocals) e Julian Corrie (teclas, guitarra, backing vocals).