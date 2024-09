Franz Ferdinand lança o single “Audacious” Franz Ferdinand anunciou os detalhes de seu novo álbum de estúdio, The Human Fear, que será lançado na sexta-feira, 10 de janeiro de... Cartão de Visita|Do R7 11/09/2024 - 18h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Franz Ferdinand anunciou os detalhes de seu novo álbum de estúdio, The Human Fear, que será lançado na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, pela Domino

Escute aqui

O vídeo do primeiro single, “Audacious”, foi dirigido pelo colaborador de longa data da banda, Andy Knowles, e filmado no Barrowland, em Glasgow, ao longo dos anos, palco de muitos shows de retorno triunfante para a banda. Falando sobre a faixa, Alex Kapranos acrescentou:

"É sobre ter uma resposta audaciosa quando você sente que o tecido da existência está se desfazendo ao seu redor. Ser ousado"

‌



O diretor Andy Knowles comentou sobre o vídeo: “Após ouvir ‘Audacious’ pela primeira vez, imediatamente senti que era uma música que precisava de um vídeo comemorativo. Quis expandir a abordagem que adotamos em ‘Curious’ em 2022, contrastando alguns dos momentos mais sombrios da vida com uma explosão de diversão quando você vê as coisas através de uma lente ‘audaciosa’.”

Produzido com Mark Ralph, que já havia trabalhado com eles no álbum de 2013, Right Thoughts, Right Words, Right Action, The Human Fear apresenta Franz em seu estado mais direto, animado e afirmativo, sem vergonha de atingir o ápice pop no clássico estilo da banda.

‌



Gravado no AYR studios, na Escócia, as 11 faixas de The Human Fear aludem a alguns medos humanos profundamente enraizados e como superar e aceitar esses medos impulsiona e define nossas vidas.

Falando sobre o álbum, Alex Kapranos disse: “Fazer esse disco foi uma das experiências mais afirmativas da minha vida, mas ele se chama The Human Fear. O medo te lembra que você está vivo. Acho que todos somos viciados de alguma forma na adrenalina que ele pode nos dar. Como respondemos a ele mostra como somos humanos. Então aqui está um conjunto de músicas em busca da emoção de ser humano via medos. Não que você vá necessariamente perceber isso na primeira audição.”

‌



Desde o início da banda, com festas ilegais em prédios condenados de Glasgow, Franz Ferdinand sempre foi definido por uma visão inovadora, transgressora e criativa, mas com um amor por grandes canções, e The Human Fear sem dúvida continua essa tradição; distinto, mas novo, musical e criativamente é um álbum ansioso para seguir em frente.

Praticamente todo escrito antes de entrarem no estúdio, a ideia era ter um repertório pronto antes de começarem a gravar, e uma vez no estúdio, tudo foi rapidamente executado – grande parte gravada ao vivo com a banda na sala e muitos dos vocais no álbum sendo as tomadas originais.

O primeiro álbum de estúdio a apresentar os membros Audrey Tait e Dino Bardot, o disco também traz Julian Corrie colaborando com Alex Kapranos e Bob Hardy nas composições e tarefas criativas.

Uma banda para quem a estética e o estilo são quase tão importantes quanto o som, como sempre, a importância disso se reflete na arte da capa, inspirada no autorretrato 7 Twists da artista húngara Dóra Maurer—o trabalho de Maurer chamou a atenção por fazer exatamente o que eles querem de sua música: uma imediaticidade marcante, impossível de ignorar, mas com uma profundidade e vulnerabilidade que rendem muitas interpretações e repetição satisfatória.

Tracklist:

1. Audacious

2. Everyday Dreamer

3. The Doctor

4. Hooked

5. Build It Up

6. Night Or Day

7. Tell Me I Should Stay

8. Cats

9. Black Eyelashes

10. Bar Lonely

11. The Birds

The Human Fear estará disponível em LP, LP Deluxe, CD e Digital, e pode ser encomendado AQUI.

O LP Deluxe vem em uma capa duplamente dobrável, impressa com acabamento UV fosco, e inclui um livreto de 8 páginas com imagens exclusivas da banda gravando o álbum no AYR Studios, na Escócia. O vinil é prensado em BioVinyl laranja, que é 100% reciclável e pode ser utilizado na economia circular. O “Exclusive Demo LP” apresenta demos iniciais do álbum que nunca foram ouvidas antes.

A banda também anunciou detalhes de uma breve turnê no Reino Unido e na Europa no início de 2025, antes de embarcar para a América do Sul para uma turnê em arenas e uma série de datas no México ao lado do The Killers. A lista completa de shows é a seguinte:

26.9.24 - Spa Pavilion – STRATHPEFFER – ESGOTADO

27.9.24 - Albert Halls – STIRLING – ESGOTADO

28.9.24 - The Venue – DUMFRIES – ESGOTADO

03.10.24 – Estadio 3 de Marzo – GUADALAJARA *

05.10.24 – Foro Sol – MEXICO CITY *

06.10.24 – For Sol – MEXICO CITY *

09.10.24 – Estadio Banorte – MONTERREY *

12.10.24 – Festival Pulso – QUERTARO, MEXICO

07.11.24 – Explanada del Parque de la Exposicion - LIMA

09.11.24 – Fauna Primavera – SANTIAGO

12.11.24 – Estadio Obras – BUENOS AIRES

14.11.24 – Tokio Marine Hall – SÃO PAULO

16.11.24 – Gran Carpa – BOGOTÁ

17.11.24 – Orquideorama - MEDELLIN

14.02.25 – Aula Magna – LISBON

15.02.25 – Sala Pelicano – A CORUNA

17.02.25 – La Riviera – MADRID

18.02.25 – Razzmatazz – BARCELONA

20.02.25 – Fabrique – MILAN

21.02.25 – X-Tra – ZURICH

22.02.25 – Muffathalle – MUNICH

24.02.25 – Huxleys Neue Welt – BERLIN

25.02.25 – Progresja – WARSAW

27.02.25 – La Cigale – PARIS

28.02.25 – Die Kantine – COLOGNE

01.03.25 – De Roma – ANTWERP

03.03.25 – Paradiso – AMSTERDAM

05.03.25 – O2 Shepherds Bush Empire – LONDON

07.03.25 – Barrowland – GLASGOW

*com The Killers

Franz Ferdinand assinou com a Domino em maio de 2003 e lançou seu primeiro single, "Darts Of Pleasure", pouco depois. O segundo single, "Take Me Out", explodiu no cenário internacional, colocando a banda firmemente no mapa global e foi um precursor de seu álbum de estreia homônimo, que vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.

Artisticamente sempre avançando, seus álbuns seguintes, You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009), Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013) e Always Ascending (2018) ofereceram uma nova perspectiva sobre o modelo da banda e viram-nos trabalhar com alguns dos produtores mais inovadores, incluindo Dan Carey, Joe Goddard e Alexis Taylor do Hot Chip, Todd Terje e Philippe Zdar.

Sua música continua a ressoar globalmente e, ao longo de quase duas décadas, eles se tornaram, comercial e criticamente, uma das maiores bandas britânicas do mundo, vendendo mais de 10 milhões de álbuns, 2,5 bilhões de streams até hoje, 14 álbuns de platina, ganhando prêmios Brit, Ivor Novello e Mercury Prize, indicações ao Grammy e vendendo 6 milhões de ingressos para seus shows incendiários em todo o mundo, que incluíram apresentações principais em festivais como Reading & Leeds, Rock En Seine, Primavera e All Points East. Uma compilação de grandes sucessos, Hits To The Head, lançada em 2022, foi um potente lembrete de como muitas de suas músicas foram universais e amadas, e a turnê pelo Reino Unido viu a banda esgotar o Alexandra Palace em Londres.

Discografia: Franz Ferdinand (2004), You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009), Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013), Always Ascending (2018), Hits To The Head (2022).

Franz Ferdinand é composto por: Alex Kapranos (vocais / guitarra), Audrey Tait (bateria), Bob Hardy (baixo), Dino Bardot (guitarra, vocais de apoio) & Julian Corrie (teclado, guitarra, vocais de apoio).

Franz Ferdinand Online