Franz Ferdinand revela videoclipe de “Night Or Day”, última música de seu novo álbum The Human Fear Novo disco chega em 10 de Janeiro via Domino

Franz Ferdinand compartilhou hoje um vídeo para “Night Or Day”, a última faixa do seu novo álbum de estúdio, The Human Fear, que será lançado em 10 de janeiro de 2025, pela Domino.

A faixa é acompanhada por um vídeo imaginativo, dramático e esteticamente impressionante em preto e branco, dirigido por Rianne White que afirmou:

“Essa música emula a imensidão turbulenta e transcendente dos sentimentos que vivem e respiram entre quatro paredes. Nascida com o Franz Ferdinand em seu estúdio escocês, onde eles gravaram essa beleza, 'Night or Day' foi um encontro poderoso de visual e som, tudo capturado no olho do filme preto e branco de 16 mm. Essas são as tempestades em que dançamos!”

Alex Kapranos acrescentou:

“A vida pode nunca ser fácil, mas, caramba, vamos nos certificar de que a viveremos noite ou dia. Da noite para o dia. Colaboramos com a talentosa Rianne White para capturar o drama noir do ambiente em que gravamos esse e o restante do LP. Ela tem uma sensibilidade e uma energia que explodiram naquele espaço, dando um vislumbre do mundo onde fizemos a música. Uma tempestade sacode a sala e bum... o coração sombrio da Escócia bate forte. Filmado inteiramente no local, no AYR Studios.”

Produzido com Mark Ralph, que já trabalhou com eles em seu álbum de 2013, Right Thoughts, Right Words, Right Action, o álbum mostra o Franz em sua forma mais imediata, otimista e afirmativa, atacando o pop na jugular ao estilo clássico do Franz.

Gravadas nos estúdios AYR, na Escócia, as 11 músicas de The Human Fear fazem alusão a alguns medos humanos profundos e a como a superação e a aceitação desses medos impulsionam e definem nossas vidas.

Desde o início, quando davam festas ilegais em prédios de Glasgow, o Franz Ferdinand tem se caracterizado por uma perspectiva nova, imperecível e voltada para o futuro, uma perspectiva transgressora de escola de arte, mas com um amor por uma grande música e The Human Fear, sem dúvida, continua nessa tradição; distinto, porém novo, musicalmente e criativamente, é um disco ansioso para seguir em frente.

O primeiro álbum de estúdio a contar com os membros Audrey Tait e Dino Bardot, o disco também mostra Julian Corrie dando um passo à frente para colaborar com Alex Kapranos e Bob Hardy na composição das músicas e nas tarefas criativas.

Tracklist:

1. Audacious

2. Everyday Dreamer

3. The Doctor

4. Hooked

5. Build It Up

6. Night Or Day

7. Tell Me I Should Stay

8. Cats

9. Black Eyelashes

10. Bar Lonely

11. The Birds

Além disso, tendo acabado de concluir uma turnê com ingressos esgotados na América Latina, a banda anunciou detalhes de uma pequena série de shows em lojas físicas para o lançamento do álbum. Esses shows serão seguidos por uma turnê principal no Reino Unido e na União Europeia.

Franz Ferdinand assinou contrato com a Domino em maio de 2003 e lançou seu primeiro single, “Darts Of Pleasure”, logo em seguida. O segundo single, “Take Me Out”, explodiu no cenário internacional, colocando a banda firmemente no mapa global e foi o precursor de seu álbum de estreia homônimo, que vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.

Artisticamente sempre avançando, seus álbuns seguintes, You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009), Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013) e Always Ascending (2018), todos ofereceram uma nova abordagem do modelo Franz e os viram trabalhar com alguns dos produtores pioneiros da indústria, incluindo Dan Carey, Joe Goddard e Alexis Taylor do Hot Chip, Todd Terje e Philippe Zdar.

Sua música continua a repercutir globalmente e, ao longo de quase duas décadas, eles se tornaram, comercial e criticamente, uma das maiores bandas britânicas do mundo, vendendo mais de 10 milhões de álbuns, 2.5 bilhões de streams até hoje, 14 álbuns de platina, ganhando prêmios Brit, Ivor Novello e Mercury Prize, indicações ao Grammy e 6 milhões de ingressos vendidos para seu incendiário show em todo o mundo, sendo headliner em festivais como Reading & Leeds, Rock En Seine, Primavera e All Points East. Uma compilação de grandes sucessos, Hits To The Head, lançada em 2022, foi um potente lembrete de como muitas de suas músicas são universais e amadas, e a série de shows no Reino Unido os fez esgotar o Alexandra Palace em Londres.

Franz Ferdinand é formado por: Alex Kapranos (vocal / guitarra), Audrey Tait (bateria), Bob Hardy (baixo), Dino Bardot (guitarra, backing vocals) e Julian Corrie (teclas, guitarra, backing vocals).