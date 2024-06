Fresno traz a turnê “Eu nunca fui embora” ao Qualistage no dia 5 de julho Cultuada banda gaúcha toca sucessos e canções de seu novo disco no palco carioca. No dia 5 de julho tem FRESNO no Rio!

Principal nome do movimento emo no Brasil, aparece no Qualistage para promover o recém-lançado disco “Eu nunca fui embora, parte 1”. Lucas Silveira (vocais, guitarra, baixo, teclados), Gustavo Mantovani (guitarra e vocais) e Thiago Guerra (bateria) – também ativistas na luta pelo resgate e apoio ao povo do Rio Grande do Sul após a recente tragédia climática – trazem sua história de 25 anos (já?) de sucesso em canções como “Quebre as correntes”, “Natureza caos” e “Sua alegria foi cancelada”, além de faixas do disco lançado em abril como “Eu te amo/ Eu te odeio (IÔ-IÔ)” (que na gravação teve participação de Pabllo Vittar), “Era pra sempre” e “Quando o pesadelo acabar”.

“‘Eu Nunca Fui Embora’ foi um daqueles projetos que a gente começou na Twitch”, explica Lucas. De forma despretensiosa, a música galgou seu espaço no novo trabalho. “A melodia nunca saiu da minha cabeça”, complementa. Definido pelo vocalista como uma sonoridade “Fresnão Clássico”, o single é uma expedição pelas próprias fórmulas da banda, mas inclui novas perspectivas e brinda o público com material inédito. “Temos uma paixão muito grande por fazer som, é natural que a gente vá explorando novas possibilidades e nos desafiando na composição”, comenta Silveira. O resultado dessa provocação é uma faixa pulsante, que mescla a melodia do pop com o ritmo acelerado do rock.

Mesmo tendo o relacionamento como temática principal, “Eu Nunca Fui Embora” faz um paralelo com os quase 25 anos de história da própria Fresno. “A gente nunca foi embora porque o nosso sonho enquanto banda e nosso amor pelo público sempre foi maior do que qualquer dificuldade”, sintetiza Lucas.

A discografia da Fresno tem ainda “Vou Ter Que Me Virar” (2021); “sua alegria foi cancelada” (2019); “A Sinfonia de Tudo que Há” (2016); “Infinito” (2012); “Revanche” (2010); “Redenção” (2008); “Ciano” (2006); “O Rio a Cidade a Árvore” (2004) e Quarto Dos Livros (2003).

Fresno

Dia 5 de julho - sexta - às 22h

A casa abre às 20h

Ingressos a partir de R$ 90.00

Ingressos: https://www.ticketmaster.com. br/event/fresno

Qualistage

Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca – RJ

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Segunda a Sábado das 11h às 20h

Domingo e Feriados das 13h às 20h

Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Meia entrada: A meia entrada é destinada para estudantes, jovens até 21 anos, jovens de baixa renda, professores, pessoas acima de 60 anos e PCD

Faixa etária: 18 anos - menores, só acompanhando de um responsável

Capacidade da casa: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Acessibilidade

Informações: https://qualistage.com.br/