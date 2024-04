FUN7 e Lauana Prado comemoram o sucesso de “Eu Volto, Prometo” após faixa ultrapassar meio milhão

Alto contraste

Banda independente já soma mais de quatro milhões de streamings nas plataformas digitais!

Créditos: Lucas rosendo @visionbyrosendo

Uma das bandas mais requisitadas em jogos universitários, formaturas, eventos corporativos e casamentos, comemora o sucesso da faixa “Eu Volto, Prometo”, em parceria com a cantora Lauana Prado. O single de estreia do DVD ultrapassou, em poucos dias, a marca de meio milhão de streamings nas plataformas digitais. A faixa integra o DVD “ISSO é FUNSETE” foi gravada no final do ano passado.

Interpretada por Denis Pinhoti, Cal Makdisse, Bruninho Amaral, Niko Torres e Lauana Prado, "Eu Volto, Prometo" explora os momentos intrincados da vida, de forma opostas ao que acontece, deixando uma mensagem de que sempre usamos desculpas para sair ou entrar em relacionamentos. A composição da faixa ficou a cargo de Rodrigo Melim, Allan Denis Garcia, Eric Polizer, Gabriel Oliveira Felipe, Lauana Prado e Pedro Pimenta.

Denis Pinhoti, vocalista da banda, expressou sua alegria pelo sucesso da música, afirmando: "Estou muito feliz com o sucesso da faixa e com tudo o que vem acontecendo. Nosso foco está na evolução diária."

O DVD "Isso é FUNSETE" apresenta 12 faixas inéditas, incluindo colaborações com diversos artistas como Lauana Prado, Atitude 67, Bruninho e Davi, Hitmaker, João Sabiá e Sambô. As faixas foram produzidas por Vini Nallon, renomado por seu trabalho com grandes nomes da música brasileira como Luísa Sonza, JÃO, Di Ferrero e Projota, além de ser o produtor musical do "Programa João Silva", filho do apresentador Faustão.