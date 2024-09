Gaab grava DVD acústico com participações de Jorge Vercilo, Maiara & Maraisa e Luccas Carlos Projeto foi captado em estúdio na casa do artista e traz ainda feats com Carol Biazin, Lourena e MC Livinho Cartão de Visita|Do R7 03/09/2024 - 23h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 23h41 ) ‌



Os últimos dois dias foram de muita emoção para Gaab. O artista gravou entre os dias 27 e 28 de agosto seu novo projeto audiovisual, “Gaab Acústico”, com participações para lá de especiais como Jorge Vercilo, Maiara & Maraisa, Luccas Carlos, Carol Biazin, MC Livinho e Lourena. Entre regravações de sucessos da carreira e faixas inéditas, o DVD foi captado no estúdio que o cantor e compositor mantém em casa. O novo trabalho é uma realização em parceria com a GR6 e tem previsão de lançamento para o início de outubro.

Entre os hits do artista presentes na tracklist estão “Tem Café”, “Finge e Não Vê”, “Amor e Amor” e “Assim Que Funciona / Negócios”, os quais o cantor gravou em formato solo. Já os convidados chegam para dividir os vocais nas canções inéditas, com exceção de “Não Me Assumiu”, em que Gaab também canta sozinho.

Sobre o time reunido para as participações especiais, o filho de Rodriguinho não esconde a emoção. “Fiquei muito feliz e honrado de reunir artistas tão talentosos e de quem sou fã, além de amigo. Essa é uma oportunidade para o público não só conhecer um trabalho acústico meu, mas também para me ver ao lado de alguns dos meus maiores ídolos e inspirações na música. É um projeto muito especial, pessoal e profissionalmente, e tenho certeza que isso vai ficar evidente quando o pessoal ouvir”, diz o cantor e compositor paulista.

‌



A suavidade e extensão de sua voz em um pop moderno com influência de diversos gêneros musicais - como funk, pagode, MPB e rap -, apresenta uma sonoridade que mistura diversos elementos. Um dos nomes mais versáteis e completos da atual cena musical brasileira, Gaab vê todo o seu talento traduzido também em números expressivos nas plataformas digitais: em seu canal no YouTube, são mais de 2 milhões de inscritos e 328 milhões de visualizações, enquanto no Spotify supera a marca de 5,3 milhões de ouvintes mensais.

Veja mais fotos abaixo ou click aqui para download em alta resolução:

‌



