Gabi & Rapha fazem história em São Paulo na gravação do DVD "Nossa Essência" Com Leonardo, Raça Negra, Guilherme e Santiago, Yasmin Santos e Léo Magalhães, o evento aconteceu ontem, no Coração Sertanejo Cartão de Visita|Do R7 04/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 19h06 )

O que era sonho se tornou realidade, e da melhor forma possível. Na última quarta-feira, 02 de abril, Gabi & Rapha, revelação do sertanejo atual, subiram ao palco do Coração Sertanejo, na Zona Sul de São Paulo, para a gravação do primeiro audiovisual da carreira. E o resultado? Ingressos esgotados e muitos hits gravados. Com o sugestivo título "Nossa Essência”, as irmãs de Lupionópolis tiveram o privilégio de unir as suas vozes com as de Leonardo, Luiz Carlos (Raça Negra), Yasmin Santos, Léo Magalhães e Guilherme & Santiago.

"É uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma alegria dividir o palco com essas referências da música. Estamos gravando este DVD com muita honra ao lado desses grandes seres humanos”, comemoraram Gabi & Rapha.

Para as meninas, esse momento representou muito mais do que uma simples gravação, era a realização de um sonho, a materialização de todo o esforço e dedicação de seu novo projeto audiovisual. O nervosismo, que poderia ser esperado em uma ocasião tão especial, deu lugar à confiança e à entrega total. Foram horas de planejamento, ensaios e dedicação para que tudo acontecesse beirando a perfeição.

Desde os primeiros acordes, o público se envolveu completamente, vibrando a cada início de música e acompanhando cada nota com entusiasmo. As vozes de Gabi & Rapha transbordavam sentimento, arrepiando e emocionando do começo ao fim de cada faixa. O projeto teve assinatura de Fábio Lopes, CEO da Hit Music Business, que transformou a pista em um verdadeiro cenário de sonho com uma estrutura jamais vista e um cenário intimista.

Os empresários Allan Caramaschi e Willian Passarinho estiveram à frente de cada detalhe, garantindo que a essência das artistas fosse exaltada e que o projeto atingisse uma grandiosidade à altura do talento delas. Mais do que uma gravação, a noite entrou para a história, um marco na trajetória das meninas e um presente inesquecível para todos que tiveram o privilégio de presenciar esse espetáculo.

No repertório, 31 faixas, entre inéditas e regravações: “Prazer por Prazer / Fantasias”, “Ausência / Loucura Demais”, “Quando Perde Um Amor”, “Caça, Caçador”, “Linda e Mentirosa” - com Guilherme & Santiago, “Sensível Demais”, “Por Consideração”, “Foi Fácil Demais”, “Homem Não É Tudo Igual” - com Léo Magalhães, “Gostoso Sentimento / Cheiro de Maçã” - com Leonardo”, “A Cor Do Amor” / “Ainda Que Você Não Saiba” - com Luiz Carlos, “Dose Única” com Yasmin Santos, e muito mais.

Ao lado da esposa Poliana Rocha, Leonardo falou de como conheceu as artistas: "Elas foram apresentadas por um amigo e fiquei encantado com o talento das meninas, que possuem uma voz única, são conhecedoras do sertanejo raiz, têm potencial. E Deus vai ajudar a gente mostrar mais este talento para o público. Há espaço para todo mundo e elas merecem", afirmou o cantor.

Já Luiz Carlos lembrou quando o amigo Leonardo contou sobre a dupla e o convidou para, juntos, investirem e orientar na carreira de Gabi e Rapha. "Eu cresci ouvindo sertanejo. O meu pai me acordava com o programa do Zé Bétio. Amo sertanejo. Tudo o que ouvi do gênero, levo para o samba, para o meu jeito de cantar. Há muitos anos que eu não ouvia vozes como as delas. Elas têm um timbre especial que lembra o de Cascatinha e Inhana. O Leonardo tem razão, por isso que eu decidi junto com ele apostar e acreditar no talento das meninas. Tenho certeza e fé em Deus de que vai ser mais um grande do Brasil".

A grande surpresa da noite ficou por conta do encontro entre Gabi e Rapha e Allan Caramaschi em "Tem Coisa Aí“. Isso mesmo: o empresário, um apaixonado por música e pelo sertanejo, soltou a voz em uma música também de sua autoria. Allan e William, que sorte a nossa estarmos na mira da habilidade de vocês. Obrigada por nos guiar no dia a dia, a cada nota, a cada arranjo, e a cada acorde levantando nossos ânimos e nos dando esperanças”, declararam as irmãs. E para prestigiar ainda mais o momento, os irmãos gêmeos Felipe Turozi e Daniel Turozi, e os pais Rosilda Turozi e Sérgio Turozi, vieram diretamente de Lupionópolis para este grande momento.