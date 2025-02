Gabriella Lima lança clipe de "Meu Lugar" Uma semana depois de lançar a faixa “Meu Lugar”, em todas as plataformas digitais, Gabriella Lima acaba de disponibilizar o clipe delicadamente... Cartão de Visita|Do R7 11/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h45 ) twitter

Uma semana depois de lançar a faixa “Meu Lugar”, em todas as plataformas digitais, Gabriella Lima acaba de disponibilizar o clipe delicadamente pensado para a música em seu canal do Youtube

Assista aqui: https://youtu.be/_BxEZWjsrEo

Com direção de Ilona Assouline e direção de fotografia de Thibault Krümm, o conceito do curta gira em torno de juntar o tema da música com uma orquídea, que se rega aos pouquinhos. Os passos de dança ilustram a ideia de se entregar, confiar e acompanhar o movimento do outro. “Éramos somente nós três no estúdio e Ilona foi responsável também pela idealização e a confecção de todas as roupas e cenário, inclusive pela costura de uma orquídea gigante”, conta a cantora.

"Entre a tropicalidade brasileira e a poesia francesa, o clipe de “Meu lugar” tende a ilustrar um universo delicado e sensível, de um amor que regamos e cuidamos como uma orquídea”, conta Ilona Assouline. “A cena dançante destaca o clima festivo e alegre das noites brasileiras onde os corpos dos apaixonados se entrelaçam ao ritmo da música, enquanto as cenas estáticas falam de um amor poético que também pode revelar-se muito pacífico. É a ambivalência de um amor franco-brasileiro", completa.

‌



Segundo Gabriella, a música descreve o processo de entrega emocional e transformação que ocorre quando uma pessoa se permite viver uma relação intensa e verdadeira. “O enredo fala de uma conexão inesperada, mas suave, que surge sem pressa, desarmando as barreiras e inseguranças, trazendo esperança e renovação. Como alguém que chega, pede delicadamente para entrar e fica, assim é "Meu lugar"”, completa.

Sobre Gabriella

‌



Nascida em São Paulo e radicada em Paris, a cantora e compositora Gabriella Lima chegou à França em 2014 com o desejo de romper limites culturais e expandir fronteiras criativas. Foram oito anos de experimentos e criação de laços, madrugada adentro, com músicos de diferentes países sob as paredes do Cabaret Aux Troiz Maillez, consagrado clube de jazz, para a sua música ganhar forma.

Depois de toda sua vivência na França, em 2024 Gabriella foi nomeada “RFI talent” e assinou um contrato de co-edição com a France Mode Media, para a promoção e difusão do seu novo álbum “Entre Ça ET Lá”, com colaboração dos artistas Vanille, Léo Middea e Jules Jaconelli e lançamento previsto para abril de 2025.

‌



Enquanto espera o lançamento do álbum, Gabriella realiza uma série de shows, incluindo aberturas para Flavia Coelho.

O primeiro single já lançado, “Se Me Chamar Eu Vou”, tem a parceria com a artista francesa Vanille. É uma regravação bilingue de “Suivre Le Soleil”, música de sucesso da artista que acumula mais de 40 milhoes de streams nas plataformas. A nova versão, que mistura português e francês, combina melodias da música francesa com a sonoridade brasileira, criando uma fusão que reverbera a essência das duas cultura.

O objetivo de Gabriella é conquistar novos ouvintes, transformando o ouvinte casual em um fã ativo, e garantindo que a trajetória de Gabriella ganhe cada vez mais visibilidade, tanto no Brasil quanto no exterior. Para quem busca uma música que une sensibilidade e identidade brasileira, "Meu Lugar" é a escolha perfeita para a playlist.