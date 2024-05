Gah Bernardes anuncia novo projeto para o “Gah na Chacrinha”

Alto contraste

Em evento fechado, cantor irá gravar um audiovisual com regravações marcantes homenageando o início da carreira

O cantor e compositor, Gah Bernardes, se prepara para gravar o novo projeto “Gah na Chacrinha”, no dia 18 de maio, em evento fechado em São José do Rio Preto/SP. O projeto promete ser mais um marco em sua carreira, algo totalmente diferente do que os fãs estão acostumados. No repertório, o público pode esperar por regravações de alguns dos maiores sucessos da música sertaneja, recentes e atemporais, além de músicas inéditas.

O nome do evento já tem muita história por trás. O artista conta que um dos lugares mais comuns que ele tocava antes de começar uma carreira profissional eram em chácaras na cidade de São José do Rio Preto e locais próximos, de maneira bem informal, apenas voz e violão, e isso atraiu as pessoas. O público começou a se referir ao show dele como “Gah na Chacrinha”.

“Finalmente esse projeto vai sair. Já tinha planejado gravar um ‘Gah na Chacrinha’ um tempo atrás, mas os planos mudaram. Agora, ele vem totalmente repaginado e com uma pegada que eu, particularmente, curto muito. Espero que todos que me acompanham curtam tanto quanto eu. Já tenho um carinho enorme por esse trabalho, até por conta do nome, mas aguardem que o Gah das chacrinhas preparou algo totalmente diferente!”, revelou o cantor.

Recentemente, Gah lançou a faixa “Fofoqueira”, que conta a história de um relacionamento encerrado por fofocas feitas em grupos de amigas. Com uma melodia animada, a música é o clássico chiclete e com certeza muitos estão se identificando com a letra. A produção foi gravada no Akustic Studio, em São Paulo, comandada pelo produtor musical Junior Maya.

O artista também está divulgando o DVD “Descontrole Emocional”, que já acumula milhares de visualizações nas plataformas digitais. A obra traz um um lado mais profundo e íntimo do cantor, com composições próprias e participações especiais. Neste ano, o sertanejo também decidiu se mudar para Goiânia/GO, para focar em suas composições e crescer como cantor e compositor.

Com mais de 7 milhões de visualizações em seu canal do YouTube, Gah Bernardes tem mostrado uma evolução artística constante e uma entrega autêntica em cada projeto. Com sua voz única, letras profundas e habilidade em transmitir emoções através da música, Gah tem encantado o público sertanejo.