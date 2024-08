Gah Bernardes se apresenta na festa Guiness Night, em São Paulo Com lançamentos recentes como “Maluco” e “Sofredor”, cantor fará show em evento do ROM. Concept, na próxima segunda-feira (19) Cartão de Visita|Do R7 12/08/2024 - 17h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h06 ) ‌



Na próxima segunda-feira (19), o cantor Gah Bernardes se apresentará na “festa da beleza” intitulada “Guiness Night", promovida pelo salão de beleza ROM. Concept. O evento exclusivo contará com a homologação do salão como o maior do mundo pelo Guinness Book. Criado por Romeu Felipe, embaixador global da Wella, o espaço já foi premiado como o melhor salão do Brasil em 2022 e tem uma verdadeira história de crescimento e excelência na indústria da beleza.

O salão também é conhecido por atender diversas celebridades, como Yasmin Brunet, Mari Gonzalez, Ticiane Pinheiro, Fernanda Souza, entre outras. Para o evento mega especial, Gah preparou um show à altura, no repertório estão as faixas autorais como “Sofredor”, “Maluco”, “Fofoqueira”, entre outras que fazem parte da carreira do sertanejo, além de releituras de grandes sucessos que vão animar o público.

Recentemente, Bernardes lançou o novo projeto “Gah na Chacrinha” na íntegra em seu canal oficial no YouTube, o trabalho promete ser mais um marco em sua carreira. No repertório de 50 músicas sertanejas, o público encontra regravações de alguns dos maiores sucessos da história do gênero, recentes e atemporais, além de músicas inéditas.

Com mais de 7 milhões de visualizações em seu canal do YouTube, Gah Bernardes tem mostrado uma evolução artística constante e uma entrega autêntica em cada projeto. Com sua voz única, letras profundas e habilidade em transmitir emoções através da música, Gah tem encantado o público sertanejo.