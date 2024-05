“Garfield – Fora de Casa” bate o recorde de maior dia de abertura de 2024

Alto contraste

Em cartaz nos cinemas desde quarta-feira, dia 1º, filme também é a maior abertura de animação distribuída pela Sony Pictures

Garfield deixou a preguiça de lado e quebrou alguns recordes no seu primeiro dia nos cinemas brasileiros. “Garfield – Fora de Casa” se tornou o maior dia de abertura de 2024 no Brasil. Além disso, o amado gato laranja também se torna a maior abertura de uma animação distribuída pela Sony, ficando a frente de franquias amadas como “Aranhaverso” e “Hotel Transilvânia”. Dia 1º de maio também se consagrou como a maior quarta-feira do ano.

A animação estreou no Brasil três semanas antes da estreia nos Estados Unidos.



“Garfield – Fora de Casa” está em cartaz exclusivamente nos cinemas.

Sobre o filme

Garfield, o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson) - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a Vic em um hilariante e arriscado assalto.

Ficha Técnica

Dirigido por: Mark Dindal

Roteiro por: Paul A. Kaplan & Mark Torgove and David Reynolds

Baseado nos personagens de Garfield® criados por Jim Davis.

Produzido por: John Cohen, Broderick Johnson, Andrew A. Kosove, Steven P. Wegner,

Craig Sost, Namit Malhotra, Crosby Clyse

Produtores Executivos: Jim Davis, Bridget McMeel, David Reynolds, Scott Parish, Carl Rogers, Simon Hedges, Chris Pflug, Louis Koo, Steve Sarowitz, Justin Baldwin, Peter Luo