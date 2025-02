Gavin James retorna com novo som e anuncia turnê pela Europa em 2025 O cantor e compositor irlandês Gavin James está de volta com um novo e ousado som, o single ‘Goldrush’, marcando o início de uma excitante... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h26 ) twitter

O cantor e compositor irlandês Gavin James está de volta com um novo e ousado som, o single ‘Goldrush’, marcando o início de uma excitante nova era. Com uma vibe inspirada no pop dos anos 90, guitarras rugindo e muita bateria, ‘Goldrush’ é diferente de tudo o que Gavin já lançou.

“Essa canção é sobre ver o mundo como ele realmente é,” Gavin explica. “É sobre o conflito interno que todos enfrentamos, como a história dos dois lobos — quando a voz interior te tenta a perder o controle e deixar rolar. É cheia de boa energia e eu não posso mais esperar para as pessoas ouvirem.”

‘Goldrush’ serve como o início da nova era de Gavin, com um novo álbum planejado para lançamento na primavera do hemisfério norte, seguido de uma turnê pelo Reino Unido e pela Europa.

Desde que explodiu na cena com seu álbum de estreia multi-platina em 2015, Gavin James se tornou um dos artistas mais amados da Europa. Hits como The Book of Love e Nervous chegam à marca de 300 milhões de streams e dominaram as paradas europeias.

Seu segundo álbum, Only Ticket Home, solidificou seu status com o single Always conquistando o #1 das rádios pela Europa, top 10 na França e uma certificação de diamante no Brasil. As performances ao vivo de Gavin são igualmente lendárias. De turnês com Sam Smith, Ed Sheeran e Niall Horan, até fazendo shows de ingressos esgotados pelo Reino Unido, Irlanda, Europa, Brasil e mais, ele virou um fenômeno nos palcos mundo inteiro.

Um mestre nas parcerias, a faixa Moments, de Bliss n Eso com parceria de Gavin, se tornou platina tripla na Austrália, fazendo o cantor receber um ARIA Award. Sua parceria com o DJ/produtor Alan Walker em Tired não apenas chegou a 250 milhões de streams como também fez o cantor se apresentar no icônico Sahara Stage do Coachella

Com ‘Goldrush’ ditando o tom, o novo álbum de Gavin promete ser ao mesmo tempo uma fresca e atemporal adição a sua discografia. Os fãs podem esperar um projeto forte e com letras sensíveis, melodias irresistíveis e os vocais poderosos de Gavin, que já são sua assinatura.