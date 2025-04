Geometria urbana: impressões em campo expandido Rafaela Angeli expõe gravuras na Galeria do Minas II Cartão de Visita|Do R7 02/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h06 ) twitter

Rafaela Angeli expõe gravuras na Galeria do Minas II

No meio do caminho tinha um bueiro. Do espaço público para dentro da galeria de arte, entre a gravura e a monotipia, o processo criativo da artista visual Rafaela Angeli se apropria do que está abaixo dos nossos pés: as tampas dos bueiros. As obras mapeiam os lugares e as memórias por meio de uma impressão manual única daquilo que é ordinário e efêmero no cotidiano. A mostra “Geometria urbana: impressões em campo expandido” abre o calendário de exposições selecionadas por edital para a temporada 2025 na Galeria de Arte do Minas II.

Subvertendo o peso do ferro fundido dos bueiros em gravuras leves que despertam curiosidade, a artista convida o público a subir e descer os morros de Belo Horizonte, por meio de sua obra que ultrapassa as paredes do espaço.

A sensibilidade e o olhar dinâmico e criativo de Rafaela Angeli estão ali impressos, transmitindo originalidade e novas formas de sentir e viver a cidade. Ao sair da exposição, é possível que você, visitante, continue interagindo com a mostra, buscando encontrar pelo caminho outros bueiros que possam inspirar a artista.

Geometria urbana: impressões em campo expandido

Artista: Rafaela Angeli

Período expositivo: 14/4 a 14/5

Horário: de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h; sábados, das 6h às 20h; e domingos e feriados, das 6h às 19h.

Local: Galeria de Arte do Minas II – av. dos Bandeirantes, 2.323

Entrada franca

