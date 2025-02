Gertrude, Alice e Picasso Clássico de Alcides Nogueira retorna aos palcos com Bárbara Bruno no papel que marcou a carreira de sua mãe, Nicette Bruno Cartão de Visita|Do R7 30/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h46 ) twitter

A peça “Gertrude, Alice e Picasso”, escrita por Alcides Nogueira em 1996 para celebrar os 50 anos de carreira da saudosa Nicette Bruno, ganha nova montagem no MI Teatro, em São Paulo. Desta vez, quem assume o papel de Gertrude Stein é Bárbara Bruno, filha de Nicette, que também celebra meio século de trajetória artística.

Com direção de Vanessa Goulartt, a peça conta com os atores Joca Andreazza e Patrícia Vilela no elenco e ficará em cartaz de 7 de fevereiro a 5 de abril de 2025, às sextas e sábados, às 20h.

A trama retrata três figuras fundamentais para a arte e a intelectualidade: Gertrude Stein, Alice B. Toklas e Pablo Picasso. Gertrude, escritora e colecionadora de arte, foi uma influente mentora de artistas e escritores da vanguarda europeia, reunindo em sua casa, em Paris, nomes como Ernest Hemingway, Henri Matisse e o próprio Picasso. Alice Toklas, sua companheira de toda a vida, desempenhou um papel crucial ao cuidar do cotidiano que permitiu a Stein se dedicar à sua obra, além de ser uma figura essencial na preservação do legado literário e artístico da época. Picasso, por sua vez, revolucionou o mundo da arte com o cubismo, marcando uma ruptura estética que redefiniu o conceito de modernidade.

‌



A peça, portanto, não só celebra os laços afetivos entre essas personalidades históricas como também convida o público a refletir sobre os movimentos artísticos que transformaram a cultura no século XX e sobre acontecimentos da atualidade.

A montagem tem concepção original de Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho e trilha original composta por André Abujamra.

‌



Gertrude, Alice e Picasso reforça a importância de preservar memórias e explorar a complexidade das relações humanas.

O MI Teatro, fundado pela atriz Mara Carvalho, é um espaço anexo ao restaurante “El Mercado Ibérico”, proporcionando ao público a possibilidade de vivenciar uma experiência completa: Assistir a peça e saborear as delícias da cozinha espanhola.

‌



“Gertrude, Alice e Picasso” traz à cena um diálogo atemporal entre arte, memória e legado, promovendo uma reflexão profunda e emocionante para o público paulistano.

Serviço:

Peça: “Gertrude, Alice e Picasso”

Autor: Alcides Nogueira

Elenco: Bárbara Bruno, Patrícia Vilela e Joca Andreazza

Direção: Vanessa Goulartt

Concepção original: Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho

Luz: César Pivetti

Fotos: Ronaldo Gutierrez

Caracterização: Beto França

Trilha composta: André Abujamra

Trilha sonora: Ricardo Severo

Acessórios: TC Jewerly

Onde? MI Teatro

Rua Pamplona, 310

Quando?

De 07 de fevereiro a 05 de abril de 2025.

Sextas e sábados às 20h.