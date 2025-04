Gertrude, Alice e Picasso tem temporada prorrogada até 26 de abril no Mi Teatro Peça dirigida por Vanessa Goulartt segue em cartaz com grande sucesso de público e crítica Cartão de Visita|Do R7 02/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peça dirigida por Vanessa Goulartt segue em cartaz com grande sucesso de público e crítica

Devido à excelente recepção do público e da crítica, a temporada do espetáculo "Gertrude, Alice e Picasso", dirigido foi prorrogada até o dia 26 de abril no MI Teatro, em São Paulo. A montagem, que estreou em 07 de fevereiro, vem encantando o público com sua abordagem envolvente sobre os icônicos personagens do cenário artístico do século XX.

Escrita por Alcides Nogueira, a peça traz no elenco Bárbara Bruno, Patrícia Vilela e Joca Andreazza, que dão vida às intensas relações entre a escritora Gertrude Stein, sua companheira Alice B. Toklas e o pintor Pablo Picasso. A prorrogação da temporada reforça o impacto e a relevância do texto, que atravessa o tempo ao discutir arte, identidade e transformação cultural.

Os ingressos continuam à venda na bilheteria do MI Teatro e em plataformas online. As sessões acontecem sextas e sábados, às 20h.

‌



Não deixe de conferir esse espetáculo que já se tornou um dos destaques da cena teatral paulistana em 2025.

‌



Serviço:

Peça: “Gertrude, Alice e Picasso”

‌



Autor: Alcides Nogueira

Elenco: Bárbara Bruno, Patrícia Vilela e Joca Andreazza

Direção: Vanessa Goulartt

Concepção original: Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho

Luz: César Pivetti

Fotos: Ronaldo Gutierrez

Caracterização: Beto França

Trilha composta: André Abujamra

Trilha sonora: Ricardo Severo

Acessórios: TC Jewerly

Onde? MI Teatro

Rua Pamplona, 310

Quando?

De 07 de fevereiro a 26 de abril de 2025.

Sextas e sábados às 20h.

Valor do ingresso: R$80,00 Meia R$40,00

Ingressos à venda no Sympla: https://nlink.at/Garanta_seus_ingressos