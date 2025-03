Ghost lança “Satanized”, o primeiro single de seu futuro álbum Ghost confirmou o lançamento de seu aguardadíssimo novo álbum: SKELETÁ Cartão de Visita|Do R7 06/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h45 ) twitter

Ghost confirmou o lançamento de seu aguardadíssimo novo álbum: SKELETÁ, o primeiro trabalho inédito dos ícones suecos do rock teatral vencedores do GRAMMY desde IMPERA, que alcançou o topo das paradas internacionais em 2022. O álbum será lançado em 25 de abril via Loma Vista Recordings.

A chegada de SKELETÁ é anunciada juntamente ao hino “Satanized” e seu perturbador novo videoclipe, que traz um primeiro vislumbre do recém-ungido líder do Ghost, Papa V Perpetua – cuja ascensão foi prefigurada pela recente campanha V is Coming!, culminando na conclave em Sin City onde ele foi coroado. “Uma possessão demoníaca como nenhuma outra” nunca soou tão doce quanto aqui – uma avalanche de ganchos e harmonias envolventes sustentada por um ritmo hipnótico, enquanto o narrador sucumbe a forças obscuras dentro e fora de si, reconhecendo impotente sua própria blasfêmia e heresia à medida que é consumido. Quando os versos iniciais da música “Há algo dentro de mim e eles não sabem se há uma cura” passarem do monólogo interior do possuído para os ouvidos do ouvinte desavisado, já será tarde demais: você terá sido “satanizado”.

Hoje também marca a estreia do The Satanizer, uma experiência inédita de videoclipe interativo para os fãs que desejam ser “Satanized”. Desenvolvido em parceria com Jason Zada (Elf Yourself), The Satanizer transformará os usuários em personagens do videoclipe melodramático da música. Com apenas o upload de uma foto, o sistema criará um clipe musical personalizado com a participação do usuário, que poderá compartilhá-lo nas redes sociais e mostrar que também foi “satanizado”.

A gênese de SKELETÁ surgiu após uma longa turnê mundial em apoio a IMPERA – um período que levou o álbum ao topo das paradas globais, rendeu um American Music Award e um iHeart Radio Music Award, além de conquistar o primeiro single de platina do Ghost pela RIAA (Mary on a Cross) e garantir o maior evento de cinema de rock pesado da história da América do Norte com a estreia do filme RITE HERE RITE NOW. À medida que esse turbilhão começou a desacelerar, Tobias Forge, a mente criativa por trás do Ghost, embarcou em uma jornada introspectiva. Esse mergulho profundo em sua própria psique resultou em SKELETÁ: uma coleção de 10 músicas inéditas que tocam na essência da experiência humana com uma honestidade cortante.

‌



O sexto salmo do Ghost, SKELETÁ, é sua obra mais profundamente introspectiva até o momento. Enquanto os álbuns anteriores exploravam temas externos – como as reflexões sobre ascensão e queda de impérios em IMPERA e os horrores das pragas históricas em Prequelle – SKELETÁ mergulha na individualidade emocional de cada uma de suas 10 faixas. Muitas vezes, parece um diálogo direto consigo mesmo diante do espelho. O resultado final é uma coleção singular de sentimentos atemporais e universais, filtrados por uma perspectiva pessoal única.

SKELETÁ ganhará vida ao longo da SKELETOUR WORLD TOUR 2025, a mais ambiciosa encarnação do ritual ao vivo do Ghost até hoje. A primeira leva de datas da turnê já conta com mais de 55 shows confirmados – incluindo uma estreia histórica como atração principal no lendário Madison Square Garden em Nova York. Desde os discípulos fiéis até os curiosos de primeira viagem, passando por todos aqueles que encontram refúgio nos rituais do Ghost, todos são bem-vindos para escapar das dificuldades do cotidiano e se perder no espetáculo fantasmagórico que levou o Los Angeles Times a declarar: “No quesito apresentações ao vivo, eles são um dos melhores do ramo” e o The Wall Street Journal a coroar a banda como “a próxima geração de estrelas das arenas”.

À medida que o Ghost fortalece seu vínculo com a legião mundial de almas afins que se conectam à banda e entre si em seus reverenciados rituais ao vivo, não é exagero descrever o grupo – e a intensa conexão formada com os fiéis que encontram refúgio nas personificações, mitologia e universo criado por Forge – como um fenômeno global singular.