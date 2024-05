Giacomo Turra lança o single “The Way She Wants” A faixa sofisticada exibe seu contagiante toque de guitarra funk apoiado por uma linha de baixo R&B ultra-suave, teclas delicadas e...

A faixa sofisticada exibe seu contagiante toque de guitarra funk apoiado por uma linha de baixo R&B ultra-suave, teclas delicadas e uma batida de bateria disco destinada a incendiar a pista de dança, tudo isso junto com os vocais convidados e cheios de alma de Nic Hanson

Sobre o single, Giacomo diz: “Escrevi esta música enquanto estava em turnê na Califórnia com minha banda em outubro de 2023. Passamos uma semana inteira dirigindo em uma van da costa de São Francisco através do Deserto de Mojave e finalmente chegamos a Los Angeles. Vi algumas das paisagens mais incríveis que poderia imaginar, e ao anoitecer o céu se transformava em tons surreais de amarelo, laranja e vermelho, fazendo as praias, as palmeiras e o oceano ganharem vida em um estado onírico.”

“Na minha cabeça, todas essas imagens sempre estiveram associadas a um som muito específico de R&B e smooth jazz do início dos anos 80. Eu já tinha a progressão de acordes em mente, com o som cristalino do piano DX7 e os sintetizadores dissonantes Juno, apoiados por uma linha de baixo funk groovy e uma batida clássica de bateria disco. George Benson foi uma grande inspiração para a guitarra nesta faixa, para mim ele é o exemplo perfeito de um artista que pode misturar temas pop icônicos com o vocabulário mais sofisticado do jazz.”

“Para os vocais, chamei um dos meus cantores contemporâneos favoritos, Nic Hanson, que entregou vocais suaves apoiados por harmonias incríveis. Fiquei realmente impressionado com a capacidade dele de se encaixar no groove da música e deixar espaço para os instrumentos.”

Giacomo Turra originalmente ganhou destaque digitalmente durante a pandemia, postando vídeos de covers em seus canais de mídia social que alcançaram milhões de visualizações. Isso se traduziu em um público fiel e fez com que ele esgotasse shows pelos EUA e Europa, além de seu primeiro show no Reino Unido para um público lotado no London’s Jazz Café no início deste ano.

A demanda por Giacomo está crescendo mundialmente e ele acaba de anunciar uma extensa turnê como atração principal nos EUA para este verão, além de apresentações em grandes festivais como Summerfest, Rose On The River e Ottawa Blues Fest. Ele também foi anunciado para se apresentar em festivais europeus neste verão e tem mais datas como atração principal ao redor do mundo a serem anunciadas em breve. Uma lista completa das datas atualmente anunciadas da turnê de Giacomo pode ser encontrada em https://giacomoturra.com/.

Após o enorme sucesso de seus covers na pandemia, Giacomo lançou suas primeiras músicas originais “Get Into The Groove” e “Sweet Life” em 2022, que somaram mais de 2 milhões de streams somente no Spotify. Agora, “The Way She Want” está prestes a ser outro sucesso entre fãs de todo o mundo e dá uma amostra de um trabalho mais amplo que virá de Giacomo neste verão.

A sensação italiana da guitarra Giacomo Turra lançou seu novo single “The Way She Wants” via ADA/Warner Music.

“Dizer que Giacomo Turra sabe o que significa ‘groove’ seria um eufemismo. Ele incorpora a palavra”

Guitar.com

“Giacomo Turra é um dos talentos mais emocionantes do funk guitar”

Guitar World

"Engarrafe o cool do Prince e o chill do Benson e você terá a confluência alquímica do R&B funky e do jazz suave que alimenta seu estilo individual"

Record Collector

