Goat Girl lança o disco “Below The Waste” Goat Girl lança seu novo álbum Below The Waste via Rough Trade Records

O trio londrino Goat Girl lançou seu novo álbum Below The Waste, pela Rough Trade Records. Below The Waste foi co-produzido pela banda e John Spud Murphy (Lankum & black midi). Progredindo do álbum de estreia autointitulado e cheio de angústia para o mundo escapista do segundo LP On All Fours (2021), o trio do sul de Londres entrou na sua era mais autoconfiante. A abordagem de Goat Girl em Below The Waste é confiante e madura, mantendo um senso lúdico de curiosidade e maravilha. Elas tecem elementos díspares de noise-rock expansivo, experimentação folk delicada e synth-pop satisfatório com facilidade; sua combinação única de estilos e métodos de gravação não ortodoxos é um testemunho de um novo estilo colaborativo de produção.

Recentemente o trio compartilhou “words fell out”, o terceiro e último single do novo álbum. A faixa é profundamente pessoal, e acompanhada por um lindo e íntimo videoclipe em preto e branco, apresentando a banda. O vídeo foi dirigido e filmado pela irmã da cantora/guitarrista Lottie Pendlebury, Molly Ann Pendlebury, e coreografado por sua mãe, Lauren Potter. Lottie escreveu a letra enquanto observava a baterista Rosy Jones lutar contra o vício. “A música é sobre a sensação de impotência entre nossos amigos enquanto tentávamos cuidar da Rosy, um momento em que era realmente difícil encontrar palavras. Eu a escrevi para lidar com as emoções que são deixadas de lado no meio de uma crise. A linha de abertura ‘I only want the best for you’ é o tema central, não apenas da música, mas também da nossa amizade,” explica Lottie.

O terceiro single do álbum, “words fell out”, segue as faixas anteriores “motorway” e “ride around”; “motorway” viu a banda se unir à coreógrafa mundialmente famosa Holly Blakey, conhecida por seu trabalho com Florence and the Machine, Harry Styles e Rosalía. O vídeo hipnotizante apresentou peças de arquivo de Vivienne Westwood, estilizadas por Matthew Josephs, conhecido por seu trabalho com FKA Twigs.

Goat Girl embarcará em uma turnê pelo Reino Unido nesta semana, seguida de mais datas na Europa e no Reino Unido neste outono.

Below The Waste Album Tracklist

reprise

ride around

words fell out

play it down

tcnc

where’s ur <3

prelude

tonight

motorway

s.m.o.g

take it away

pretty faces

perhaps

jump sludge

sleep talk

wasting

Goat Girl é formada por:

Lottie Pendlebury (vocais, guitarra, violino, banjo, baixo, sintetizador, mellotron, taishogoto, percussão, órgão)

Rosy Jones (vocais, bateria, piano, banjo, guitarra, sintetizador, mellotron, taishogoto, percussão)

Holly Mullineaux (vocais, baixo, piano, sintetizador, mellotron, taishogoto, percussão)

