GRATUITO: Em ritmo de carnaval, Acadêmicos do Baixo Augusta anuncia datas dos ensaios para 2025

Encontros para festividades acontecem aos domingos, entre os dias 26 de janeiro e 16 de fevereiro, na Audio, região oeste de São Paulo; ensaios marcam os 16 anos do bloco que desfila na região central no dia 23 de fevereiro

Durante os dias 26 de janeiro, 2, 9 e 16 de fevereiro, o público poderá acompanhar e curtir, gratuitamente, os ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta, o maior bloco de carnaval da cidade e precursor da reocupação cultural de São Paulo. Comandados pelo cantor e diretor musical do bloco Wilson Simoninha e com a participação da Banda do Baixo Augusta, os encontros acontecerão na Audio, espaço localizado na Barra Funda, região oeste da cidade. A entrada é gratuita, mas o número de participantes está sujeito à capacidade de lotação do espaço.

Os preparativos são para celebrar A FORÇA DOS NOSSOS PAGODES!, tema do bloco para o próximo ano. A proposta potencializa o posicionamento ativista na defesa do carnaval de rua, das rodas de samba, da ocupação cultural da cidade como conquistas que não podem ser ameaçadas, mas que recentemente têm sofrido ataques de grupos contrários às formas de ocupação cultural dos espaços públicos. A edição homenageia o cantor e compositor Jorge Aragão, que aos 75 anos, continua sendo uma referência inigualável no samba brasileiro, e será responsável pelo encerramento do cortejo.

O desfile está marcado para acontecer no dia 23 de fevereiro, pontualmente às 14h, na esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista, com a presença de Jorge Aragão, Tássia Reis, Otto e Yago Oproprio, além de Simoninha e a Banda do Baixo Augusta com André Frateschi e Bruna Pazinatto, Alessandra Negrini como rainha, Marcelo Rubens Paiva como porta-estandarte, Thelminha como diva, Márcia Dailyn nomeada musa e a madrinha Tulipa Ruiz.

Serviço

Ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta 2025 I Audio

Datas: 26 de janeiro, 2, 9, e 16 de fevereiro de 2025

Ingressos: gratuitos, mediante lotação

Abertura: 12h

Local: Audio

Endereço: Avenida Francisco Morato, 694, Água Branca, São Paulo, 05001-100

Capacidade: 3.200 pessoas

Classificação: 18 anos. Menores de idade deverão estar acompanhados dos responsáveis.

Acesso para pessoas com deficiência: SIM

Acesso para PNE: SIM

Local para alimentação: SIM

Wi-Fi: SIM

Mais informações nos Instagram do Acadêmicos do Baixo Augusta e Audio

Sobre o Acadêmicos do Baixo Augusta

O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta foi fundado em 2009 por uma turma de amigos que reunia empreendedores e entusiastas do bairro para celebrar sua diversidade e revitalização enquanto território livre para manifestações culturais alternativas e para a boemia. A história do Bloco se confunde com o processo de retomada do carnaval de rua da cidade. Com uma postura ativista diante da necessidade de lutar pelo direito à cidade através da ocupação cultural das ruas, o Acadêmicos do Baixo Augusta se tornou o maior Bloco de carnaval de São Paulo com mais de 1 milhão de pessoas em seus desfiles.

Desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta

Data: 23 de fevereiro de 2025

Concentração: 13h

Início: Pontualmente às 14h

Término: 19h

Local: Concentração na Rua da Consolação, próximo à Av. Paulista