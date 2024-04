Gravação de “Fernando & Sorocaba Na Pescaria” traz Fernando com primeira voz e exalta sua paixão Captação ocorreu na tarde da última quinta-feira (14) no interior de São Paulo

Créditos: gblls

Na última quinta-feira (14/03), Fernando & Sorocaba gravaram o projeto "Na Pescaria", na cidade de Pilar do Sul, interior de São Paulo. Diante do lindo cenário de uma represa na Fazenda das Águas, a dupla registrou o audiovisual com um feito inédito: Fernando assumiu a primeira voz em todas as faixas. Tendo a pesca como tema protagonista, nada melhor do que unir duas paixões do cantor - pescaria e música – em um novo projeto.

Fernando está envolvido na pesca esportiva há mais de 8 anos como hobby e há 6 anos com sua marca, a Zor Sport Fishing. A modalidade consiste na prática como lazer, e seu objetivo é devolver o peixe para seu habitat por meio de técnicas para mantê-lo vivo após fisgado, contribuindo para a preservação da espécie.

O repertório traz 13 regravações de grandes modas sertanejas, incluindo a faixa “No Rastro da Lua Cheia e os medleys “Piscina/ Avião das Nove”, “Águas de São Francisco/ Rio de Piracicaba” entre outros; além de duas inéditas “Balcão de Madeira” e “Vai Pescar para Esquecer”, que Fernando é um dos compositores.Todas as músicas prometem surpreender os milhões de fãs da dupla. Gui Dalzoto ficou responsável pela direção e captação de imagem, enquanto o próprio Fernando e Ray Ferrari ficaram responsáveis pela direção e produção musical.

“Estamos muito felizes com o resultado desse projeto. Todo mundo sabe que pescaria é uma das minhas grandes paixões e, poder trazer isso para o nosso público, é muito bom!” compartilha o Fernando. “Esse é o primeiro projeto do ano e não poderíamos ter começado de um jeito melhor. Juntamos tudo que mais gostamos: pesca, amigos, churrasco e música boa. Já estamos ansiosos para ver o resultado e mês que vem também vamos gravar o ‘Nash’, que vai trazer o ritmo country em nossas faixas.” complementa Sorocaba.

Com o mesmo propósito de apresentar os dois mundos de uma forma nunca vista, a próxima gravação da dupla será o projeto "Nash", que dessa vez terá foco na paixão do Sorocaba por música country, e sua gravação está confirmada para o primeiro semestre de 2024. O artista, que sempre gostou de juntar o sertanejo com o country, gravará com Fernando um audiovisual em Nashville, nos Estados Unidos – por ser o berço do gênero –, e já adiantou que terá participações internacionais de renome do segmento, como: Dustin Lynch, Cole Swindell e Locash.