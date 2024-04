Gravado na África, Fernanda Brum lança projeto comemorativo de 30 anos de carreira

Alto contraste

Cantora disponibiliza todas as 14 faixas ao vivo de "30 Anos - África", registrado na ONG Baluarte em Luanda

Confira: https://SMB.lnk.to/ FB30anos

Fernanda Brum, uma das cantoras mais reconhecidas e premiadas da música Cristã, disponibiliza todas as 14 faixas do seu projeto “30 Anos – África”, gravado ao vivo na ONG Baluarte, em Luanda, que celebra os seus 30 anos de carreira. O início do trabalho se deu com a versão de “Orai Por Todas As Crianças”, seguida da releitura de “Redenção”. A música que puxa o lançamento do álbum completo é “Não É Tarde”, que traz a participação de Eyshila.

“Algumas pessoas querem saber porque eu escolhi certas canções em 30 anos de Ministério. Há muitas canções para serem escolhidas. Elas não caberiam em um projeto único, mas ‘Não É Tarde’ é uma música muito especial, porque foi uma canção que eu gravei assim que eu tive Laura. Assim que eu tive o milagre de ser mãe mais uma vez. Ela é uma canção que fala que não é tarde para sonhar com a gestação, com o sonho de ser curado, com o sonho de ser transformado... não é tarde porque a esperança está nos nossos corações”, explica Fernanda.

A África tem forte relação com a história de Fernanda como missionária. “O propósito do projeto é alcançar e conscientizar mais pessoas sobre a realidade e as necessidades do continente em relação aos órfãos de guerra”, ela conta. E continua “Escolhi, respirei fundo, sonhei e comecei um movimento para levantar fundos para a gravação. 30 anos de carreira precisava significar algo que marcasse os próximos 50 anos de carreira. E a África, para mim, é um continente a ser alcançado”.

A produção musical ficou a cargo de Emerson Pinheiro e a produção audiovisual é assinada por Alex Passos. Além das 14 releituras de sucessos que marcaram sua carreira, o projeto conta também com minidocumentários, mostrando os bastidores da viagem e contando histórias da Fernanda Brum como missionária e testemunhos das pessoas envolvidas.

Fernanda Brum é uma das maiores cantoras da música cristã no Brasil e quer fazer a diferença na África. Com quatro indicações ao Grammy Latino e vencendo em duas oportunidades na categoria “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa”, a artista conta com 17 discos de ouro, 9 de platina, 4 de platina duplo, 2 de platina triplo; 5 DVDs de ouro e 1 de platina.