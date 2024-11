Grécia: 3 bons motivos para você já programar sua viagem a esse destino dos sonhos em 2025 Andronis Luxury Suites já se prepara para 2025 com remodelação em diversos espaços para celebrar seus 20 anos de história Cartão de Visita|Do R7 14/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h49 ) twitter

A Grécia é um desses destinos dos sonhos de muitos brasileiros. Conhecida por suas belas paisagens com dias longos e ensolarados no verão, é certamente um dos lugares que farão sucesso em 2025. E já que é assim, por que não se antecipar para aproveitar esse destino no próximo verão europeu? O Andronis Hotel - grupo hoteleiro familiar que possui cinco hotéis em Santorini e um na ilha de Paros – oferece diferentes opções de hospedagem para os mais diversos perfis. Em comum, todos possuem experiências inesquecíveis e vistas deslumbrantes, além de gastronomia e atendimento de classe mundial. Não à toa, três deles, o Andronis Boutique Hotel, o Andronis Luxury Suites e o Andronis Arcadia, estão em terceiro lugar no ranking do Trip Advisor.

As características únicas dos seis convidam ao planejamento das férias no próximo verão europeu – os hotéis da rede reabrem em abril e são ponto estratégico para aproveitar a alta temporada, a partir de junho. E há novidades programadas: o Andronis Luxury, também premiado pelo Forbes Travel Guide, iniciará em breve a remodelação de diversos ambientes para 2025, em comemoração aos seus 20 anos de história.

O luxo atemporal do hotel, localizado em Oia, Santorini, encanta. São 33 suítes e vilas, com vistas hipnotizantes do Mar Egeu. Para quem busca um merecido refúgio para relaxamento, há piscinas infinitas privativas, piscinas em cavernas e banheiras de hidromassagem aquecidas, além do Mare Sanus Spa, que oferece tratamentos personalizados.

E para completar a experiência é imprescindível visitar o Lycabettus Restaurant, aclamado pela National Geographic por sua localização deslumbrante. Sob a administração culinária do Chef Christos Karagiannis, o Lycabettus apresenta um repertório que homenageia a ilha -- o menu é uma odisséia gastronômica, que rendeu ao Lycabettus a posição de um dos principais estabelecimentos gastronômicos de Oia.