Grupo americano de jazz, Amirtha Kidambi’s Elder Ones, faz turnê pela primeira vez na América Latina Em São Paulo, show em data única acontece no dia 10 de julho, no Sesc Avenida Paulista

Elder Ones é um quarteto, que tem à frente, como vocal, compositora e band leader, a americana Amirtha Kidambi. O grupo faz reverência à tradição do free jazz e navega também em ondas futuristas. A estética da banda, que se apresenta em data única, 10 de julho, quarta-feira, às 20h, no Sesc Avenida Paulista, transita entre meditação modal, expressionismo e improvisações.

Kidambi é diretora e compositora do grupo Elder Ones, e figura com destaque na cena musical experimental de Nova York. A instrumentista traz na bagagem parcerias e trabalhos com Tyshawn Sorey, Matana Roberts, Ingrid Laubrock, Maria Grand, Brandon Lopez, Daniel Carter, Sam Newsome, Trevor Dunn, Ava Mendoza, Matteo Liberatore e William Parker.

A líder do grupo, cuja família é de origem do sul da Índia, canta e toca um harmônio de fole manual indiano, instrumento bastante utilizado no Bhajan, um tipo de cântico com função devocional, terapêutica e energética.

Kidambi estudou música clássica cantando obras de compositores experimentais, como Robert Ashley e Luigi Nono, mas sua atração pelo free jazz e Alice Coltrane a levou para outros caminhos. A influência de Alice e John Coltrane é evidente em seus trabalhos.

Confira a agenda do grupo:

7 de Julho 2024, Festival Mulambo Jazz Agrario, Rio de Janeiro, Brasil

9 de Julho 2024, Sesc, Jundiaí, Brasil

10 de Julho 2024, Sesc Avenida Paulista, São Paulo, Brasil

11 de Julho 2024, Teatro Variedades Ernesto Albán, Quito, Ecuador

12 de Julho 2024, Sala Delia Zapata Olivella, Centro Nacional de las Artes, Bogotá, Colombia

13 de Julho 2024, Patio Teatro Claustro Comfama, Medellín, Colombia

SERVIÇO

Show | Amirtha Kidambi´s Elder Ones

Dia: 10 de julho de 2024. Quarta, às 20h.

Onde: Arte II (13º andar)

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (Meia) e R$ 15 (Credencial plena:). Venda de ingressos online a partir de 2/7, às 17h, e nas bilheterias das unidades a partir de 3/7, às 17h.

SESC AVENIDA PAULISTA

Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo

Fone: (11) 3170-0800

Transporte Público: Estação Brigadeiro do Metrô – 350m

Horário de funcionamento da unidade:

Terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, das 10h às 19h30. Domingos e feriados, das 10h às 18h30.